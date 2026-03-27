複合型エンターテインメント施設「ＴＯＫＹＯ ＤＲＥＡＭ ＰＡＲＫ」（東京ドリームパーク、ＴＤＰ）が２７日、東京・有明で開業した。開業に先駆けた２６日、報道陣向けの内覧会が行われた。

オープニングセレモニーに出席した「サンドウィッチマン」伊達みきおが「ここからエンタメが始まる。発信基地でございます」と注目した「ＥＸシアター有明」。２階のメインエントランスから階段をのぼると、赤いカーペット。会場内の座席も赤色で、定員１５００人だ。

支配人は「座席の幅が広く、間を通りやすい。（座面も）薄いので、長い公演でも体を動かしながら見てもらえる」とこだわりぬいた座席を説明。柔らかすぎず硬すぎず、座り心地も良かった。ターゲットは観劇する人の多い女性。身長１５５センチと想定し「一席一席シミュレーションした。１センチ単位で動かした」という。

天井の吊り天には出演者が観客の上を舞うフライングのほか、人や物を載せることができる客席上ステージも可能という。さらに座席を取り外すことでオーケストラピットとしての使用も可能だ。

こけら落とし公演は来月２５日開幕の「ＡｍｂｅｒＳ―アンバース―」（４月２５日〜５月２４日）。クリエイティブプロデューサー・原作・脚本を担当する「ＮＥＷＳ」加藤シゲアキは、会場を見学し「最高すぎてビビってます。ここで僕の（作品が）こけら落としでいいのか。完璧なので、劇場のせいにできないんですよ。失敗しても」と感動していた。大橋和也、寺西拓人がダブル主演する。

同施設には「ＳＧＣ ＨＡＬＬ」があるほか、運営するテレビ朝日には２０１３年に開業した「ＥＸ ＴＨＥＡＴＥＲ六本木」もある。使い分けについて、同局の板橋順二取締役は「キャパシティーがワンステップずつ違うので使い分けていく。アーティストの成長に合わせてリアルイベントができるようなバリエーションがある」と説明していた。