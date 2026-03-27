◆パ・リーグ ロッテ３―１西武（２７日・ＺＯＺＯマリン）

西武は接戦を制せず、ロッテとの開幕戦を落とした。

プロ８年目で初の開幕投手となった先発・渡辺勇太朗投手（２５）は７回１１２球を投げ６安打２失点で降板し、開幕戦白星とはならず。最速は１５２キロをマーク。両軍無得点の２回に２死二塁から松川に先制の中前適時打を浴びた。４回には２者連続の四球と安打で無死満塁とすると、１死を奪ってからまたも松川に左前適時打を浴び２点目を失った。

打線は初回に２死二塁、３回に１死一、二塁、４回にも１死一、二塁と再三得点圏にランナーを進めるも、あと１本が出ず。２点を追う７回１死一、三塁で代打・岸がきっちり右犠飛を決め１点を返したが、あとが続かなかった。

西口監督は前日の会見で、意気込みを問われると「昨年は守り勝つ野球（を掲げて）ある程度はできたかなと思うので、今年はなんとか打ち勝つ野球で、１点でも多く取る試合を増やせるように」。心境を問われた際も「明日、一体うちのチームはどれくらい打ってくれるんだろうと。基本的にはワクワクしてます」と野手陣に奮起を促していたが、その期待に応えることはできなかった。