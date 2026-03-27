ノンスタ井上、大学生コンテストグランプリに「体調管理が一番やから」とアドバイス 「なんかジジイすぎてしまったね」
大学生コンテストの頂点を決める『MR OF MR CAMPUS CONTEST 2026』、『MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2026』の表彰式が27日に都内で開催された。お笑いコンビ・NON STYLEの井上裕介、過去大会の受賞者であるモデルの山賀琴子がゲストとして出演した。
【写真】可憐な衣装で登場したグランプリの田中 葵さん
『MR OF MR CAMPUS CONTEST 2026』グランプリには、青山学院大学2年の隈部飛鵬（くまべ・たかとも）さん（20）、『MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2026』グランプリには、関西学院大学3年の田中 葵(たなか・あおい)さん（21）がそれぞれ選ばれた。
表彰式MCを務めた井上は「レベルの高さは本当に感じましたよね。特にミスのほうは、全員が何かしらの賞を取ってらっしゃる。僕が見てきた中でも過去最高ぐらいの数を取ってるので、それだけ皆様のレベルというか、綺麗な方、かっこいい方が増えてるんやなって実感しましたね」と感心することしきり。
「グランプリの二人にアドバイスを」と振られると、男性グランプリが重大な体調不良を乗り越えての受賞ということに触れ「本当に元気が一番やから。体調管理は本当に自分でしていかないといけないし、ここから大人の社会の中に出ていって、多分出会う人も自分より年上が増えてくると思うから、そういう上では体調を崩すような誘い方してくる人も絶対おるし、そういうのも含めて、自分の体調管理だけは自分でしか管理できないからそこが一番じゃないかな」とアドバイス。
「怪我しちゃって、やりたくてもできない時間を過ごすのはもったいないと思うので、本当に健康で健やかに生きていただけたらなと思います」としみじみ語ると
「なんかジジイすぎてしまったね。40代になったけど、そういうふうに思っちゃうよね」と自らにツッコミを入れていた。
『MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST』は、今回で23年目を迎える全国のミスキャンパスの中から日本一のミスキャンパスを決めるコンテスト。『MR OF MR CAMPUS CONTEST 2026』は、今回で12年目を迎える全国のミスターキャンパスの中から日本一のミスターキャンパスを決めるコンテストとなっている。
【写真】可憐な衣装で登場したグランプリの田中 葵さん
『MR OF MR CAMPUS CONTEST 2026』グランプリには、青山学院大学2年の隈部飛鵬（くまべ・たかとも）さん（20）、『MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2026』グランプリには、関西学院大学3年の田中 葵(たなか・あおい)さん（21）がそれぞれ選ばれた。
「グランプリの二人にアドバイスを」と振られると、男性グランプリが重大な体調不良を乗り越えての受賞ということに触れ「本当に元気が一番やから。体調管理は本当に自分でしていかないといけないし、ここから大人の社会の中に出ていって、多分出会う人も自分より年上が増えてくると思うから、そういう上では体調を崩すような誘い方してくる人も絶対おるし、そういうのも含めて、自分の体調管理だけは自分でしか管理できないからそこが一番じゃないかな」とアドバイス。
「怪我しちゃって、やりたくてもできない時間を過ごすのはもったいないと思うので、本当に健康で健やかに生きていただけたらなと思います」としみじみ語ると
「なんかジジイすぎてしまったね。40代になったけど、そういうふうに思っちゃうよね」と自らにツッコミを入れていた。
『MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST』は、今回で23年目を迎える全国のミスキャンパスの中から日本一のミスキャンパスを決めるコンテスト。『MR OF MR CAMPUS CONTEST 2026』は、今回で12年目を迎える全国のミスターキャンパスの中から日本一のミスターキャンパスを決めるコンテストとなっている。