◇女子ゴルフツアー アクサ・レディース第1日（2026年3月27日 宮崎県 UMKCC＝6539ヤード、パー72）

宮崎県出身の山内日菜子（29＝ライク）が6バーディー、1ボギーの67で回り、首位と2打差の3位と好位置につけた。

1番パー5で第3打を3メートルにつけてバーディー発進。最終18番は5メートルのバーディーパットを沈めて地元ファンを沸かせた。

オフには週1回ラウンドし知り尽くしているコースで今季初の60台を叩き出し「朝からバーディーを応援のおかげでたくさんバーディーを取れた。宮崎のおかげ」と笑みを浮かべた。

23年のこの大会でツアー初優勝。24年伊藤園レディースで2勝目を挙げた。しかし昨季はメルセデスランク80位でシードを手放した。主催者推薦出場に頼る今季はここまで2試合に出場し、台湾ホンハイ・レディースが31位、Vポイント×SMBCレディースが52位だった。

「急きょ推薦が決まりバタバタだったけど、予選は通れた。順位には納得していないけど、最低限4日間、3日間プレーできたので、ちょっと自信を持って良いかな」と胸を張った。

23年も主催者推薦で優勝しており、今大会で勝てばツアー初の“推薦2勝”となる。「自力で出られないのは悔しいけど、チャンスをいただけたので頑張りたい」と2年ぶりのツアー3勝目に照準を定めた。