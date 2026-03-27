◇セ・リーグ 巨人3―1阪神（2026年3月27日 東京D）

巨人が昨季セ・リーグ王者・阪神に快勝し、3年連続の開幕戦勝利。就任3年目の阿部慎之助監督（47）は「もう素晴らしいの一言です」と6回3安打1失点5奪三振の好投でプロ初登板初先発初勝利を飾ったドラフト1位左腕・竹丸和幸投手（24＝鷺宮製作所）を称えた。

新人ながら開幕投手に抜てき。その期待に見事応えた。

新人の開幕投手は1962年4月7日の阪神戦で城之内邦雄が務めて以来、2リーグ制以降、球団64年ぶり3人目。勝利投手となるのは球団初の快挙だ。

開幕投手の最有力候補だった山崎がコンディション不良で離脱し、今月14日に阿部監督から「開幕行くぞ」「思い切ってやってくれ」と告げられた際も緊張はしなかったという強心臓ルーキー。試合中も持ち前のポーカーフェイスを貫いた。

6回を投げ終えた竹丸がベンチに戻った際に握手を交わしていた阿部監督。「ナイスピッチング」と声をかけたそうで、「ゲーム前から凄い落ち着いてたんで。“君は凄いな”って言いました」と感心していた。