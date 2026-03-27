3月26日（木）に放送された『徹子の部屋』に、『突撃！隣の晩ごはん』でおなじみのヨネスケが出演。再婚した妻との心温まるエピソードを語った。

【映像】熟年離婚がきっかけで「軽いうつ」に…ヨネスケ（77歳）を絶望から救った新妻の“愛のムチ”

66歳で熟年離婚を経験し、10年間の独身生活を送っていたヨネスケ。コロナ禍での仕事の激減や独り身の寂しさが重なり、当時は「軽いうつ」と診断されるほど精神的に追い詰められていたという。

そんな絶望の淵にいたヨネスケを救ったのが、2年前に76歳で再婚した、20歳年下の陽子さんだ。介護関係の仕事をしていたという陽子さんは、現在はマネージャー兼付き人としてヨネスケを公私ともに支えている。

番組後半では、そんな陽子さんもスタジオに登場し、出会った当初の夫について語った。

高校生の頃からヨネスケのファンだったという陽子さんは、「元気なイメージがあったので、初めて会ったときはネガティブというか、神経質で暗い人なのかなと思った」と、そのギャップに驚いたという。

「俺はうつだから…」と弱音を吐くヨネスケに対し、「職業柄、勇気づけてあげたい」と思った陽子さん。黒柳徹子から「あなたが説教したんですって？」と尋ねられると、「説教はしましたね。例えば『死にたい』とかは言っちゃいけない」と認め、ヨネスケを厳しく励ました当時を振り返った。

こうした彼女の強い支えにより、ヨネスケの心境にも変化が訪れた。「少しずつ、彼女がいるから死なないで頑張らなきゃいけない」とヨネスケは語る。

陽子さんもそんな夫の変化を喜び、「この前、『俺は100歳まで生きるんだ』って。うれしかったです」と幸せそうな笑顔を見せていた。