■全会計は18兆6850億円 スイスの国家予算並み

27日、最終日となった東京都議会定例会で、2026年度一般会計当初予算案9兆6530億円が賛成多数で可決・成立しました。

前年度の9兆1580億円に比べて5.4％、4950億円増加し、5年連続で過去最大を更新しました。

また、特別会計と公営企業会計を含めた全会計の合計は18兆6850億円となり、都によりますと、スイスの国家予算の同規模程度にあたるということです。

■小池知事「新たな視点で課題に正面から取り組む」

小池知事は定例の会見で、「（時代の）変化をとらえた新たな視点で様々な課題に正面から取り組まなければならない」「新年度の予算をてこにして、人が輝き、活力に溢れ、安全・安心の世界で一番の都市・東京を実現するための政策しっかりと実行していく」と意気込みを述べました。

■“チルドレンファースト”は2兆円超

来年度予算案で大きな割合を占める事業のひとつは小池知事が掲げる「チルドレンファースト」の政策で2兆2082億円を計上しています。具体的には▼不妊治療にかかる費用の助成拡大▼婚活・結婚支援事業▼都立高校の魅力向上に向けた学校の設備整備の強化や海外留学支援事業などが盛り込まれています。

また、物価高騰対策として今夏に限った水道基本料金の無償化にかかる予算のほか、災害対策では23区の浸水対策の強化やマンションの耐震化促進事業費が計上されています。

■宿泊税条例改正案も可決 負担率を引き上げへ

今都議会では、「宿泊税」の負担率を引き上げる条例改正案も可決されました。

宿泊税をめぐっては、現在、都は、都内のホテルと旅館の宿泊者を対象に、1人1泊1万円以上1万5000円未満で100円、1万5000円以上で200円の宿泊税を課す「定額制」をとっていますが、今後は、宿泊料金に「3％」を課す「定率方式」に変更します。

また、1人1泊1万円未満の場合、宿泊税を免除しているところを、基準を「1万3000円未満」に引き上げるとしています。

「定率方式」への変更で、120億円の税収増になると推計していて、都は、観光客増加によるごみのポイ捨て問題や街の混雑緩和対策など観光施策に活用していく考えです。

施行日は、今後、総務省との協議を経た上で、2027年度を目指しているということです。