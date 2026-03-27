おじいちゃん猫と子猫の時からずっと一緒。 年月を経てさらに深まった2匹の絆に感動の声が広がっています。話題の投稿は4000件以上の「いいね！」を獲得し「尊いものを見せていただきました…ありがとう」「おじいにゃん、大好き！ですね。可愛い」「なんだろう…ウルウルしちゃった」といったコメントが寄せられていました。

【写真：ずっとおじいちゃん猫に見守られて育った子猫→現在……尊すぎる『成長記録』に感動】

おじいニャンと子猫

Threadsアカウント「ako」に投稿されたのは、おじいちゃん猫に見守られ成長した猫ちゃん。投稿者さんのおうちに子猫がやってきた当初、おじいニャン（おじいちゃん猫）は元気すぎる子猫に驚いていたそうです。しかし、並んでごはんを食べたり、遊ぶ様子を見守ったりと一緒に過ごすうちに、今では寄り添って眠るほどの仲に。子猫は大きくなった今でも、変わらず「おじいニャン子（おじいちゃん子）」だといいます。

普段は年下の猫ちゃんたちに場所を譲るなど、見守る役に回ることが多いというおじいニャン。ですが、他の猫ちゃんたちがいないときは、投稿者さんにスリスリと甘えるのだそう。投稿者さんはそんなおじいニャンのいじらしさが愛しくてたまらないそうです。

尊すぎる2匹の絆に感動の声

仲良しな2匹を見たThreadsユーザーたちからは「うう～っ涙が出ちゃう！愛が見える」「優しいおじいちゃんに見守られてよかったねぇ」「尊いです！素敵な写真をありがとうございます！」などの声が寄せられていました。

Threadsアカウント「ako」では、投稿者さんの4匹の愛猫ちゃんたちの日常などが投稿されています。

写真・動画提供：Threadsアカウント「ako」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。