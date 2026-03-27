「大谷さんスポンサーの使い方が上手すぎる」 ド軍全員へ「最高」の声殺到…日米称賛の選択とは
セイコーの腕時計をプレゼント
米大リーグのドジャースは26日（日本時間27日）、本拠地でダイヤモンドバックスと開幕戦を戦い8-2で勝利した。試合前には、大谷翔平投手が全選手に4000ドル（約64万円）のセイコーの高級腕時計を贈ったことが話題に。驚きの行動に日米のファンが沸いている。
米スポーツ専門局「ESPN」のアルデン・ゴンザレス記者は27日の試合開始2時間ほど前に、自身のXで「ドジャースの選手たちはロッカールームで2個のギフトをもらった。デーブ・ロバーツからトラベラー・ウイスキーのボトル。ショウヘイ・オオタニから『Let’s three-peat（3連覇しよう）』と書かれたカードとともに4000ドルのセイコーの腕時計」とつづった。大谷の粋な行動に、米国のファンからはX上に賛辞が相次いだ。
「これ最高じゃん！」
「セイコーのどのモデルなのか知りたい」
「なんて素晴らしいチームメートなの」
「ショウヘイ、俺も腕時計もらえる？」
「出勤したら4000ドルの腕時計を貰うの想像してみてくれよ」
また日本のファンからも「大谷さんのスポンサーの使い方がうますぎるな」「粋すぎるね チーム全員を鼓舞する気持ちがすごく伝わってくる」「メッセージが熱すぎる」「こういうところでガッツリ使うのかっこいい」との声があった。大谷はセイコーとグローバルパートナーシップを結んでいる。
（THE ANSWER編集部）