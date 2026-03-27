お笑いコンビ・鬼越トマホークの良ちゃん(40)が27日、自身のX(旧ツイッター)を更新。若手芸人の少年期に撮影した懐かしの2ショットを公開した。



【写真】エモい写真なのに年月を感じさせない姿…｢こんな変わらないことあります?」

「あの時、8歳だった男の子が10年後にまさか吉本芸人になるとは…」とつづり、10年前と現在の2枚の2ショットを投稿。一緒に写っているのは、2024年4月に現役高校生芸人としてデビューしたお笑いコンビ「ミラクルボディ」の山本とんちゃんだ。



ぽっちゃり体型と目を細める笑顔はそのままだが、野球帽をかぶった小柄な少年の頃に比べて現在のとんちゃんはすっかり大人の体格に成長。一方、とんちゃんの肩を抱く良ちゃんの見た目はほとんど変化しておらず、本人も「俺って30歳も40歳も変わらないね～」と感心したようにつぶやいた。



フォロワーからは「この人が半生シリーズに呼ばれるぐらいの芸人になって、8歳の時のことを2人に語る時が1番アツい」「ドラマみたいな展開」「金ちゃんの生まれ変わりやん」「こういう再会エモすぎるし時間の流れ感じるね」「運命すごすぎる…」と時を超えて同じ世界に身を置くことになった2人の姿に感動するコメントのほか、「アンチエイジングの方法教えてください!!こんな変わらないことあります?」「フケ顔だったのか、若さを保ってるのか」「30歳も40歳も変わらないって、逆に安定感あるね」と、良ちゃんのあまりの外見の変化のなさに驚く声が相次いでいる。



（よろず～ニュース編集部）