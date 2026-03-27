Appleがメールアドレスを非公開にしたままメールできる「メールを非公開」機能で隠されているはずのユーザーのメールアドレス＆実名をFBIに提供していたことが明らかに

Appleがメールアドレスを非公開にしたままメールできる「メールを非公開」機能で隠されているはずのユーザーのメールアドレス＆実名をFBIに提供していたことが明らかに