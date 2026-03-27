巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）＝鷺宮製作所＝がプロ初登板初先発。６回１失点の好投で球団史上初となる新人での開幕戦先発勝利を挙げた。ヒーローインタビューでは満員のファンから大歓声を浴び、「めっちゃうれしいです！！」と喜びを素直に表現した。

普段はポーカーフェイスのルーキーだが、ベビーフェイスを崩して笑顔。「サイコーです！」と声を張り上げると、東京ドームは熱狂に包まれた。

記念すべきプロ第１球は高めの１４５キロ。好打者・近本を中飛に仕留め、波に乗った。２死から森下に左前安打を許したが、佐藤を左飛に仕留めて無失点で立ち上がった。４回に１点を失ったが、堂々の６回３安打、５奪三振で１失点。勝てば球団史上初の新人開幕投手勝利となる中、勝利投手の権利を持ってマウンドを降りた。

新人が開幕投手を務めるのは、１９６２年の城之内邦雄さん以来、球団６４年ぶり。２月１１日の紅白戦で１回完全の実戦デビューを飾ってから１４イニング連続無失点を記録するなど結果を残し続け、３月中旬に異例のルーキー開幕投手に指名された。

前日２６日には、阿部監督から「ルーキーだし、特別なものは求めていません。思い切って腕を振って。彼なりにいい準備をしてきたと思うので、思い切って腕を振ることだけ考えて投げてほしい」と背中を押されていた期待のサウスポー。プロ初登板の大舞台で結果を残し、「岸田さんに感謝したい」と引っ張ってくれた女房役に感謝した。