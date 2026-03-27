【UEFA女子チャンピオンズリーグ】マンチェスター・ユナイテッド 2−3 バイエルン（日本時間3月26日／オールド・トラッフォード）

【映像】谷川の「並外れたゴール＆アシスト」

アジア制覇の直後に欧州最高峰の舞台で無双したなでしこジャパン（サッカー女子日本代表）のMF谷川萌々子。その過酷すぎる移動スケジュールと、それを微塵も感じさせない圧巻のパフォーマンスに、所属クラブであるバイエルンの公式サイトからも驚愕・称賛されている。

日本時間3月26日のUEFA女子チャンピオンズリーグ準々決勝ファーストレグで、バイエルンは敵地オールド・トラッフォードでマンチェスター・ユナイテッドと対戦。1−1の59分から途中出場した谷川は、71分に絶妙なスルーパスでいきなりアシストを記録すると、2−2に追いつかれて迎えた84分には自ら劇的な決勝ゴールを奪い、チームを3−2の先勝に導いた。UEFA公式のプレーヤー・オブ・ザ・マッチと準々決勝ファーストレグのベスト11に選出された通り、圧倒的な大活躍だった。

バイエルン公式サイトはこの試合のレポートの中で、谷川が先週土曜日にオーストラリアでAFC女子アジアカップ2026を制したばかりであることを特筆。「歴史的偉業の余韻に浸る間もなく彼女はヨーロッパへの帰路につき、月曜日にミュンヘンへ着陸。大陸間の移動や時差、疲労などまったくなかったかのように、火曜日の最終練習にはピッチに立っていた」と、その驚異的な鉄人ぶりを伝えている。谷川はアジアカップ決勝で出番なしだったが、わずか3日でオーストラリア→ドイツ→イングランドという移動はたしかに決して簡単ではない。

ホセ・バルカラ監督が彼女をスタメンから外したことについても、「コンディションへの配慮や実用主義からかもしれないが、彼女がベンチからでもチームにどれほどの価値をもたらすかを知っていたからだろう」と推測。そして、「シドニーでの歓喜は彼女を摩耗させるどころか、むしろ研ぎ澄ませたかのようだった。59分からのプレーは、典型的な途中出場選手のそれとはまったく異なっていた」と、その異次元のパフォーマンスを手放しで称賛した。

「彼女が戻ってきてくれて嬉しい」と指揮官

また、試合後のバルカラ監督のコメントも紹介。指揮官は20歳の若き至宝に対し、「モモコは並外れた選手だ。プレッシャーの下でも非常に落ち着いてボールを扱える。彼女は我々のポゼッションに一貫性をもたらし、ゲームに新たなリズムを注入してくれた。ファイナルサードで少しでもスペースを得た時の彼女のクオリティーは信じられないほどだ。彼女が戻ってきてくれて本当に嬉しいよ」と最大級の賛辞を送っている。

さらに、バイエルンのヘルベルト・ハイナー会長も、「我々は絶好のタイミングでゴールを決めた。素晴らしいパフォーマンスだった。最後まで戦い抜いた、当然の勝利だ」と、谷川の決勝弾を含むチームの戦いぶりを称えた。

当の谷川本人は、「チームの助けになれてとても幸せです。あの状況では時間もスペースもあったので、ただシュートを打ってゴールを狙いました」と謙虚に振り返っている。ただ、バイエルン公式は「数日前に別の大陸で歴史を作ったまさにその選手が、試合の最終的な結果を決定づけた」と称賛を惜しまない。

過酷な強行軍をものともせず、欧州最高峰の舞台でハイパフォーマンスを見せた谷川。本拠地アリアンツ・アレーナで日本時間4月2日に開催される準々決勝セカンドレグでも、そのプレーは大注目となりそうだ。

（ABEMA／WOWSPO／UEFA女子チャンピオンズリーグ）

