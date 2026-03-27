25日、中国外務省の林剣副報道局長が記者会見を行い、中国大使館に自衛官が侵入した事件をめぐる日本の対応を非難。さらに、「犯罪者を厳重に処罰するとともに、中国側に責任ある説明を行うべき」と要求した。

警視庁公安部によれば、侵入したのは陸上自衛隊えびの駐屯地に所属する3等陸尉の村田晃大容疑者（23)。24日に東京・港区にある中国大使館に侵入し、建造物侵入容疑で逮捕された。隣接する建物から塀を乗り越えて侵入したとみられている。村田容疑者は「大使に会いたかった」などと供述している。また、防衛省によれば、「職場での言動や勤務態度に問題はなかった」とのことだ。

事件を受け、木原稔官房長官が25日に記者会見を行い、「在京中国大使館の敷地内への侵入が発生したことは遺憾であり、関連の国際法及び国内法令に従って関係省庁で連携し、再発防止も含め適切に対応していく」などとコメントした。

また、今回の事件が発生したのは、作家の竹田恒泰氏の講演の影響だという指摘がSNSに寄せられている。竹田氏は24日に自身のX（旧Twitter）を更新し、「特定の国への憎悪を煽り、あるいは大使館への実力行使を推奨することなど、あろうはずがありません」（原文ママ）と反論。さらに、「法的措置を講じる可能性があります」と警告した。

今回は日本が侵入した側だが、過去には日本大使館に侵入された事件も発生している。2013年に、モスクワの日本大使館にロシアの過激派組織が侵入。男女数人が発煙筒を建物に投げつけた。さらに男2人が敷地内に侵入し、北方領土交渉に反対するビラをまいた。

また、2023年にはソウルの日本大使館が入るビルに大学生が乱入。日本大使館があるフロアに立ち入り、16人が逮捕された。大学生らは、日本大使館の前で福島第一原発の処理水放出に対する反対活動を行っていた。

事件を受け、中国国民に対して日本への渡航を当面の間自粛するよう求めた中国外務省。自衛官が中国大使館に侵入するという前代未聞の事件に揺れる日本は、今後どのように対応していくのか。多くの国民が注目している。