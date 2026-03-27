クマが冬眠から本格的に目覚める時期を迎える中、啓発や対策グッズが注目を集めている。

鈴や撃退スプレーが一般的だが、一風変わった商品やサービスも登場。岩手県内では今年に入り、すでにクマによる人身被害が発生しており、県民の安心安全につながることが期待される。

防災関連商品を手がける滝沢市の有限会社「クワン」が販売しているのが、クマと共存するための知恵などを記した手拭い「防災拭い クマ対策編」（縦３５センチ、横１００センチ。税込み８８０円）だ。

クマの生態に詳しい岩手大の山内貴義准教授（野生動物管理学）の監修を受け、クマの習性や遭遇した時の対処法、危険を察知するヒントなどをイラスト付きで記載。撃退スプレーは「目・はな・くちをねらう」と使用時のコツを紹介し、「走る速さは時速４０キロ以上」「とおくのにおいがわかる」とクマの能力の高さも示した。

同社サイトや県庁の生協などで取り扱っている。これまでも地震や津波、豪雨などを題材にした手拭いを制作しており、同社の担当者は「キャンプや山登りに持って行けば、いざという時に役立ちます」と語る。

花巻市のプラスチック製造販売会社「東北タチバナ」は、クマ対策用ヘルメット「プロテクト・ライト」（税込み１万４８００円）を５月頃に発売する。自転車用ヘルメットに顎まで覆えるフェースガードが付いており、クマに襲われても顔などへの被害を軽減できるという。

商品の製造は東京都内のバイク・自転車用品会社に委託する形で実現。全国発送に対応する予定で、東北タチバナの岩井昌弘社長は「外出時のお守りのような形で使ってほしい。散歩や農作業中だけでなく、自転車通勤の場合は安心感が増す」と太鼓判を押す。

紫波町に登場したのが「クマ対策自動販売機」。飲料大手「ダイドードリンコ」（大阪市）が昨年１２月、同町の古館、中央、赤石の各公民館に１台ずつ設置した。お金を入れたり、商品を取り出したりすると、「クマ出没注意」「クマを見かけたら落ち着いてゆっくり後退しましょう」などの音声メッセージが流れる。メッセージは町の元職員が吹き込んだという。

自販機には町公式ＬＩＮＥにつながるＱＲコードを掲示し、クマの出没情報も確認できる。昨年から全国で相次ぐクマの出没を受け、同社が企画したといい、広報担当者は「地元の言葉でメッセージを伝えているので『親しみを感じる』と、好意的な反響をいただいている」と語る。