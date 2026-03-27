５月に発売予定の「プロテクト・ライト」＝東北タチバナ提供

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　クマが冬眠から本格的に目覚める時期を迎える中、啓発や対策グッズが注目を集めている。

　鈴や撃退スプレーが一般的だが、一風変わった商品やサービスも登場。岩手県内では今年に入り、すでにクマによる人身被害が発生しており、県民の安心安全につながることが期待される。

　防災関連商品を手がける滝沢市の有限会社「クワン」が販売しているのが、クマと共存するための知恵などを記した手拭い「防災拭い　クマ対策編」（縦３５センチ、横１００センチ。税込み８８０円）だ。

　クマの生態に詳しい岩手大の山内貴義准教授（野生動物管理学）の監修を受け、クマの習性や遭遇した時の対処法、危険を察知するヒントなどをイラスト付きで記載。撃退スプレーは「目・はな・くちをねらう」と使用時のコツを紹介し、「走る速さは時速４０キロ以上」「とおくのにおいがわかる」とクマの能力の高さも示した。

　同社サイトや県庁の生協などで取り扱っている。これまでも地震や津波、豪雨などを題材にした手拭いを制作しており、同社の担当者は「キャンプや山登りに持って行けば、いざという時に役立ちます」と語る。

　花巻市のプラスチック製造販売会社「東北タチバナ」は、クマ対策用ヘルメット「プロテクト・ライト」（税込み１万４８００円）を５月頃に発売する。自転車用ヘルメットに顎まで覆えるフェースガードが付いており、クマに襲われても顔などへの被害を軽減できるという。

　商品の製造は東京都内のバイク自転車用品会社に委託する形で実現。全国発送に対応する予定で、東北タチバナの岩井昌弘社長は「外出時のお守りのような形で使ってほしい。散歩や農作業中だけでなく、自転車通勤の場合は安心感が増す」と太鼓判を押す。

　紫波町に登場したのが「クマ対策自動販売機」。飲料大手「ダイドードリンコ」（大阪市）が昨年１２月、同町の古館、中央、赤石の各公民館に１台ずつ設置した。お金を入れたり、商品を取り出したりすると、「クマ出没注意」「クマを見かけたら落ち着いてゆっくり後退しましょう」などの音声メッセージが流れる。メッセージは町の元職員が吹き込んだという。

　自販機には町公式ＬＩＮＥにつながるＱＲコードを掲示し、クマの出没情報も確認できる。昨年から全国で相次ぐクマの出没を受け、同社が企画したといい、広報担当者は「地元の言葉でメッセージを伝えているので『親しみを感じる』と、好意的な反響をいただいている」と語る。