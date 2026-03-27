JCC、セントラル倉庫の運用を計画　菓子卸7社に適正なロットで輸送

菓子専業の開発企業で菓子の全国卸販売を手掛けるジェーシーシー（JCC）は今後、菓子卸事業の取り組みとして、セントラル倉庫を借りて輸入菓子を中心に在庫し、JCCメンバー社（菓子卸7社）に販売しやすい適正なロットで輸送することを計画する。

2月25日、取材に応じた水谷圭二社長が明らかにした。

「実はこれまで在庫を持っておらず、商品は、製造先・輸入先からメンバー社へ直送している。輸入品は円安でなかなか厳しい状況にあるが、東南アジアや欧州から輸入していることもありセントラル倉庫の運用を考えている」と水谷社長は語る。

今後、国内メーカー品の在庫も視野に入れ、セントラル倉庫を選定する。「例えば製造ロット500ケースの国内製造品の在庫と連動していくようなことを考えている」という。

JCCが橋渡し役となり、中小メーカーのPB商品の製造を円滑にする流れを推進していくことも検討する。

「中小のメーカーさまは人手不足と原材料高で苦しまれており、製造・流通・販売の視点で取り組んでいかないと難しい世の中になっている。我々が関わることで、メーカーさまの都合に合わせて一番効率の良い製造ロットを追求してお役立ちしたい」と力を込める。

菓子の開発事業については「大手小売企業さまがどんどん寡占化していく中で、大手小売り企業様のPBにはない商品を開発していく」と意欲をのぞかせる。

JCCの前期（3月期）売上高は前年比9％増。今期は5％増の着地を見込む。

原材料が高騰する中、100円均一菓子「お買得気分」と180円均一菓子「ひとりじめ気分」では均一菓子のため価格改定を行えず、一部商品で減量を余儀なくされた中での増収見通しとなる。

「値上げができない分、菓子市場の伸びには少し追いついていないが、全般的に好調となった。特に調子がよく、我々が予想していたよりも売れたのが『まんぷくクラブ 三種の最中ミックス』。市場で最中のアソート商品が少ないことと、わかりやすさが受け入れられたのだと思う」と振り返る。

「缶詰風ナカミグミ グレープフルーツ味」

春夏の目玉新商品には「ミルメーク たまごパン」「缶詰風ナカミグミ グレープフルーツ味」「バターココナッツ」「凍らせて食べるシャーベット メロン」などを挙げる。

JCCは、日本全国各地のメンバー社である菓子卸7社が共同出資して1971年に設立（当時：前身会社・株式会社ファミリー）。

各地域特有のマーケットニーズの違いを捉え、各地域にふさわしいサービスを提案。小売企業との取り組みによるストアブランドの共同開発や売場づくり、協力メーカーとオリジナル商品・地域商品の開発に取り組んでいる。

メンバー社は、関口、ハセガワ、種清、MDホールディングス、旭食品、中陽、セイカ食品の7社で構成されている。

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