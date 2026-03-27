◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人３―１阪神（２７日・東京ドーム）

巨人が阪神に勝利し、開幕白星スタートを切った。

初回にグラッデン以来球団３２年ぶり外国人開幕１番のトレイ・キャベッジ外野手が先頭打者本塁打を放ち先制。続く２番の松本剛外野手の働きが試合の流れをさらに大きく引き寄せた。

３球で１ボール２ストライクと追い込まれたが、そこから驚異的な粘りを見せる。４球目ボールの後、５球連続ファウル。１球ごとにどよめきが大きくなり、１０球目、１１球目を見きって四球で出塁した。

相手先発の村上は、昨年セ・リーグ最多１７５回１／３を投げて、規定投球回到達投手の中で最少の２５四球。難攻不落の相手から四球をもぎ取り、落ち着く時間を与えなかった。

続く泉口がヒットエンドランで右前安打を放ち、三塁に激走して無死一、三塁。４番・ダルベックの遊ゴロ併殺の間に、松本が移籍後初得点となるホームを踏んだ。この２点目が大きな１点になった。球団６４年ぶり新人開幕投手の大役の竹丸を勇気づけた。

阿部監督は開幕２日前の２５日に打撃練習中に直接指導し、軸足の右足に体重を残すコツを助言していた。「少し修正を入れたらすぐできるので。再現性は素晴らしいので。それを少しでも役に立てたらいいかなと思って」と送ったアドバイスが実を結び、６回には村上の１５０キロを中前に運んで移籍後初安打も放った。

村上は昨年まで巨人戦通算７登板で４勝０敗、防御率０・５４という難敵。チーム全員で立ち向かった。小さい頃は大の巨人ファンだった背番号「９」が、信じて開幕スタメンに起用した阿部監督の起用に応えた。（片岡 優帆）