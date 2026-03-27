◆女子プロゴルフツアー アクサレディス宮崎 第１日（２７日、宮崎・ＵＭＫＣＣ＝６５３９ヤード、パー７２）

第１ラウンドが行われ、ツアー３勝の菅沼菜々（あいおいニッセイ同和損保）は２バーディー、２ボギーの７２で回り、イーブンパーの５１位で発進した。

臼井麗香（プラスアルファ・コンサルティング）、都玲華（大東建託）と同組でラウンド。特に臼井とはアイドルユニット「Ｃｈｅｌｌ７（ちぇるなな）」を組み、オフにファンイベントを開催する相棒で「どっちのファンの方も応援しに来てくれて、２人いっぺんに見られるのは良かったのかなと思う」と笑みを浮かべた。

初日は前半２番、７番とパー３でボギーをたたく展開。９番は１５メートルのパーパットを沈めたが「たまたま入りました」と苦笑した。１１番、１７番でバーディーを奪ってイーブンパー。「前半は思った感じに振れなかったけど、後半はショットも戻ってきて、だいぶいいショットが打てた。まだ初日なので、大丈夫かなと思う」と前を向いた。

大会中は宮崎の人気うどん店に毎日通っており「一軒目で豚肉のしゃぶしゃぶとか食べてから、二軒目で必ず行ってます！」。名物料理でパワーを注入し、週末の猛チャージを目指す。