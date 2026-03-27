◇女子ゴルフツアー アクサ・レディース第1日（2026年3月27日 宮崎県 UMKCC＝6539ヤード、パー72）

ツアー1勝の臼井麗香（27＝プラスアルファ・コンサルティング）が4バーディー、1ボギーの69で回り、首位と4打差の11位で滑り出した。

2年前にツアー初優勝を飾った得意のコースで臼井が躍動した。3番で3メートルのチャンスを生かし、50センチにつけた8番からは3連続バーディーを奪った。今季出場2戦目で初めて60台をマークし「やっぱりイメージがいい」と笑顔を見せた。

昨季はメルセデスランク100位でシードを失い、予選会でも苦戦し今季のQTランクは87位で下部ツアーが主戦場。レギュラーツアーは主催者推薦でプレーしているが、実は出場枠を得るため自ら“営業”している。

「マネジメント事務所に入っていないので、推薦も自分でお願いしてます。この試合もスポンサーを通じてお願いした。ありがたみも倍です」とうなずいた。

24年のこの大会も推薦出場で勝っており、主催者推薦で2勝すれば88年のツアー制度施行後初（海外勢、招待選手、アマチュアを除く）となる。アクサ・レディースは過去3年連続で主催者推薦の選手が制しており可能性は十分。トップとは4打差あるが「伸ばし合いになる。たくさんバーディーを取れるように準備したい」と追い上げに意欲を示した。

「レイチェル」の愛称で人気を誇る臼井。オフは“アイドル活動”にも取り組んだ。菅沼菜々と組んだユニット「chell’7（ちぇるなな）」のライブを開催。プロを目指す妹・蘭世（らんぜ）とともにYouTubeチャンネル「臼井家のふたり」を開設。4月5日には日本最大級のファッションイベント「関西コレクション」（京セラドーム大阪）に姉妹で出演する。

「ランウェーを歩くんですよ。スポットライトを浴びるのが気持ちいい。楽しみです」。ツアー2勝目を引っ提げてステージを上がる。それが最高のシナリオだ。