【埼玉県の人気スーパー銭湯】「所沢温泉 湯楽の里」は樹齢100年の巨木に囲まれた露天風呂でリラックスできる
ハイレベルなサウナや温泉が楽しめるスーパー銭湯やスパなどの施設を、休日や仕事終わりの楽しみにしている人も少なくないはず。日々の疲れを癒すリラックスタイムは、何物にも代えがたい時間ですよね。しかし、近年では高い人気をほこる施設も多く、どこに行けばよいか迷ってしまう……そんな思いを抱えている人もいるのではないでしょうか。
そんな人に向けて、All About ニュース編集部が厳選した、人気かつ評価の高いサウナやスーパー銭湯の施設を紹介します。今回紹介するのは、埼玉県で人気の施設「所沢温泉 湯楽の里」です。
※2026年3月時点で、Googleクチコミが500件以上、平均評価が3.5超えの銭湯を紹介しています
「露天風呂が非常に開放的。大きな木々に囲まれた自然豊かな環境で入浴できる」
「高濃度炭酸泉やサウナなどの設備が充実している」
「食事処のメニューが豊富で質が高く、お風呂上がりの食事が楽しみになる」
▼アクセス
所在地：埼玉県所沢市大字下富604
アクセス：西武新宿線「本川越駅」より、「新所沢駅東口行き」のバスに乗車。「下富」で下車し、歩道橋のある「下富交差点」を右折
▼料金
※料金は全て税込です。平日：850円
土・日・祝：950円
▼宿泊可否
宿泊：不可
(文:All About ニュース編集部)
そんな人に向けて、All About ニュース編集部が厳選した、人気かつ評価の高いサウナやスーパー銭湯の施設を紹介します。今回紹介するのは、埼玉県で人気の施設「所沢温泉 湯楽の里」です。
「所沢温泉 湯楽の里」は樹齢100年の木々に囲まれた天然温泉施設樹齢100年のけやき・かしの木に囲まれた露天風呂では、ナトリウム・カルシウムを含んだ天然温泉が楽しめます。館内には血管を拡張し血行を促進する「高濃度炭酸泉」や、デトックス効果が期待できる低温サウナ、さらには「ごちそう屋」でのこだわりのお食事など、心身ともに癒やされる設備が充実しています。
「所沢温泉 湯楽の里」の口コミは？「所沢温泉 湯楽の里」には以下のような口コミが寄せられています。
「露天風呂が非常に開放的。大きな木々に囲まれた自然豊かな環境で入浴できる」
「高濃度炭酸泉やサウナなどの設備が充実している」
「食事処のメニューが豊富で質が高く、お風呂上がりの食事が楽しみになる」
アクセス・料金情報は？ 泊まれる？
▼アクセス
所在地：埼玉県所沢市大字下富604
アクセス：西武新宿線「本川越駅」より、「新所沢駅東口行き」のバスに乗車。「下富」で下車し、歩道橋のある「下富交差点」を右折
▼料金
※料金は全て税込です。平日：850円
土・日・祝：950円
▼宿泊可否
宿泊：不可
(文:All About ニュース編集部)