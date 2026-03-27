ヴァイオリニストの高嶋ちさ子が２７日、テレビ朝日系「ザワつく！金曜日」で、初のゆりかもめに乗車。その中で驚きの経歴を明かした。

高嶋は初のゆりかもめに大興奮。「電車に乗らなくなって約３０年。車の免許を取ってからだから３７年」と、在来線には全く乗っていないと話した。

ゆりかもめがレインボーブリッジを渡るときに、「踊る大捜査線 ＴＨＥ ＭＯＶＩＥ２」に出演したことを振り返り「お台場にカジノを作って、そこの女主人みたいな役だった」と話した。

高嶋は「いっとくけど、大河とか何度か、２本ぐらいオファーあった」と驚き発言。オファーはあったものの全て「断っている」とした。

「できるものとできないものがある。（演技は）むいてない」と自己分析。「１回だけＮＨＫの朝ドラに出たことがあって。グレース何とかっていう役だった」と、まさかの朝ドラ女優だったことを告白した。

朝ドラ大好きな高橋茂雄は「ドラマのタイトルは？」と興味津々。高嶋は「それがわからない」と全く覚えていなかったが、スタッフが調べ０５年の「風のハルカ」だったことが判明。「それ！グレースなんとかっていうハーフのヴァイオリニスト」と叫んでいた。

「風のハルカ」は村川絵梨がヒロイン。大分湯布院の父子家庭に育ったヒロインが、ツアープランナーとなり、父が夢見たレストランの再建を目指す物語。