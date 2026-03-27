『ばけばけ』に出演する「好きな女性俳優」ランキング！ 「北川景子」をわずか2票差で抑えた1位は？
物語がラストスパートを迎えているNHK朝の連続テレビ小説『ばけばけ』。ヒロインを中心に、多彩な女性キャラクターたちが物語を彩ります。
All About ニュース編集部は3月9〜10日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に「朝ドラ『ばけばけ』（第14週〜）出演俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「『ばけばけ』に出演する好きな女性俳優」ランキングを紹介します！
【8位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、北川景子さんです。高石あかり（※高は、はしごだか）さん演じるヒロイン・松野トキの生みの親で、トキに武家の娘としての教養を教える雨清水タエ役を演じています。
タエは劇中で誇り高き武家のお姫様から、生活に困窮して物乞いするまでに転落。品のよい佇まいから、ボロボロの着物を着て身を落としていく様子を気迫たっぷりに演じ、徹底した役作りに視聴者からも驚きの声が上がりました。
回答者からは「和装もとても似合うと思います」（50代男性／京都府）、「いつもの芝居と少し違って見えるから魅力的」（40代男性／神奈川県）、「落ち着いた美しさと上品な雰囲気がありどの作品でも安定した演技で物語を引き締めてくれる俳優だと思います」（不明女性／愛知県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、主人公の松野トキを演じる高石あかりさんです。2019年から俳優活動を本格化し、2021年に主演を務めた映画『ベイビーわるきゅーれ』シリーズで大ブレーク。『ばけばけ』のトキ役は、約3000人の中からオーディションで選ばれました。
高石さんは逆境にめげず、明るく前向きなトキを好演しています。13日には朝ドラのバトンタッチセレモニーも行われ、物語も佳境に。怪談を愛する夫婦の行く末に注目です。
回答コメントでは「表情が豊かで見ていて楽しいからです」（40代女性／青森県）、「あまり知らなかったが明るくてけなげな雰囲気が応援したくなる」（50代女性／神奈川県）、「素朴な感じで綺麗だから」（20代女性／大阪府）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は3月9〜10日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に「朝ドラ『ばけばけ』（第14週〜）出演俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「『ばけばけ』に出演する好きな女性俳優」ランキングを紹介します！
2位：北川景子（雨清水タエ）／120票
2位にランクインしたのは、北川景子さんです。高石あかり（※高は、はしごだか）さん演じるヒロイン・松野トキの生みの親で、トキに武家の娘としての教養を教える雨清水タエ役を演じています。
タエは劇中で誇り高き武家のお姫様から、生活に困窮して物乞いするまでに転落。品のよい佇まいから、ボロボロの着物を着て身を落としていく様子を気迫たっぷりに演じ、徹底した役作りに視聴者からも驚きの声が上がりました。
回答者からは「和装もとても似合うと思います」（50代男性／京都府）、「いつもの芝居と少し違って見えるから魅力的」（40代男性／神奈川県）、「落ち着いた美しさと上品な雰囲気がありどの作品でも安定した演技で物語を引き締めてくれる俳優だと思います」（不明女性／愛知県）といったコメントが寄せられています。
1位：高石あかり（松野トキ）／122票
1位にランクインしたのは、主人公の松野トキを演じる高石あかりさんです。2019年から俳優活動を本格化し、2021年に主演を務めた映画『ベイビーわるきゅーれ』シリーズで大ブレーク。『ばけばけ』のトキ役は、約3000人の中からオーディションで選ばれました。
高石さんは逆境にめげず、明るく前向きなトキを好演しています。13日には朝ドラのバトンタッチセレモニーも行われ、物語も佳境に。怪談を愛する夫婦の行く末に注目です。
回答コメントでは「表情が豊かで見ていて楽しいからです」（40代女性／青森県）、「あまり知らなかったが明るくてけなげな雰囲気が応援したくなる」（50代女性／神奈川県）、「素朴な感じで綺麗だから」（20代女性／大阪府）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)