食べまくって勝つ！春のセンバツ愛知の中京大中京が準々決勝にのぞみました。

【写真を見る】【センバツ高校野球】秋の屈辱乗り越え…“補食”&筋トレで肉体改造 中京大中京 5年ぶりベスト4進出 八戸学院光星との接戦を制す

大会9日目、ベスト4進出をかけた大一番に臨んだ中京大中京。



ナインたちにはこの春、どうしても甲子園で勝ちたい理由がありました。

（松田知輝選手）

「圧倒的に体格差で負けた」



（森風馬選手）

「（秋の）神宮大会コールド負けを経て、冬の練習をやってきた」



（神達大武選手)

「次 甲子園は絶対やり返してやるぞと思った」

食べて鍛えた冬「8キロ増えた」

屈辱のコールド負けを経たナインは、この冬…



食べて、食べて！鍛えて、パワーアップ！

（安藤歩叶投手）

Q.どれくらい体重増えた？

「7キロくらい」



（半田直暉選手）

「8キロくらい」



さぁ、秋の雪辱を晴らしてベスト4入りへ！

ベスト4進出かけた大一番

1回、2アウト1・2塁でチーム1のビッグボディ 松田知輝。タイムリーツーベースで先制します。

直後に同点に追いつかれますが、2回以降はランナーを出しながらも、エース・安藤歩叶が力強い投球できっちり抑え、試合の流れを渡しません。

そして5回、1アウト3塁のチャンスで、7キロ増量した神達大武！犠牲フライで勝ち越しに成功。

8回からは、キツイウエイトトレーニングを耐え抜いた太田匠哉が 完璧なピッチングで抑え、中京大中京が5年ぶりのベスト4進出を決めました。

「一戦必勝で初回から全力で」

（安藤歩叶投手）

「準決勝も変わらずストライクゾーンで勝負して、守備からリズムを作れるようなピッチングをしたい」

（萩田翔惺主将）

「一戦必勝で初回から全力で行きたい」