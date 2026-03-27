【ひらがなクイズ】1分で挑戦！ 空欄を埋めるひらがな2文字は？ ヒントは高貴な女性や感情の波
日常生活や文学的な表現、そして歴史を感じさせる言葉の中に隠れた「共通パーツ」に注目して、脳をリフレッシュさせるパズルを楽しんでみませんか？
今回は、鉄道の歴史を支えた職種の呼び名から、心の揺れ動き、さらにはエレガントな淑女を指す言葉や、集団の気質を表す用語まで、4つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
え□□
□□く
□□じん
□□う
ヒント：身分が高く、教養や品位を備えた女性のことを指す、優雅な言葉といえば？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
えきふ（駅夫）
きふく（起伏）
きふじん（貴婦人）
きふう（気風）
鉄道の現場を支えた「駅夫（えきふ）」、地形や心の動きを示す「起伏（きふく）」、凛とした「貴婦人（きふじん）」、そして集団の気質を表す「気風（きふう）」。
力強い職種の呼称から優雅な淑女、そして抽象的な気質まで、わずか2文字がこれほど表情の違う言葉たちを一本の線でつないでいるのは面白い発見ですね。全ての空欄を自力で埋められた瞬間の、パズル特有の爽快感を感じられたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、鉄道の歴史を支えた職種の呼び名から、心の揺れ動き、さらにはエレガントな淑女を指す言葉や、集団の気質を表す用語まで、4つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
□□く
□□じん
□□う
ヒント：身分が高く、教養や品位を備えた女性のことを指す、優雅な言葉といえば？
答えを見る
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↓
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正解：きふ正解は「きふ」でした。
▼解説
えきふ（駅夫）
きふく（起伏）
きふじん（貴婦人）
きふう（気風）
鉄道の現場を支えた「駅夫（えきふ）」、地形や心の動きを示す「起伏（きふく）」、凛とした「貴婦人（きふじん）」、そして集団の気質を表す「気風（きふう）」。
力強い職種の呼称から優雅な淑女、そして抽象的な気質まで、わずか2文字がこれほど表情の違う言葉たちを一本の線でつないでいるのは面白い発見ですね。全ての空欄を自力で埋められた瞬間の、パズル特有の爽快感を感じられたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)