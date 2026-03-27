『カードキャプターさくら』一番くじに登場！ オープニング衣装をまとったフィギュアなど展開
アニメ『カードキャプターさくら クリアカード編』を題材にした「一番くじ アニメ カードキャプターさくら クリアカード編〜Charmful collection〜」が、3月28日（土）から、全国の「ローソン」や「一番くじ公式ショップ」、「一番くじONLINE」などで発売される。
【写真】B賞は「封印の杖メイクブラシ」！ 日常使いもできる景品一覧
■表情違いのラストワン賞も
今回登場するのは、「さくらカード編」のオープニング衣装をまとったさくらのフィギュアをはじめ、日常使いしやすいアイテムがそろう、全8等級＋ラストワン賞から成るハズレなしのくじ。
A賞には、静かに願う姿のワンシーンを再現した「木之本桜 フィギュア−さくらカード編−」が用意される。
続くB賞は封印の杖をモチーフにした「封印の杖メイクブラシ」、C賞は取っ手が“FLIGHT”モチーフになった「マグカップ」のラインナップ。
そのほか、カードデザインをあしらったD賞の「コンパクトミラー」やE賞の「食器コレクション」、描き起こしイラストを使用したF賞の「デフォルメアクリルスタンド」、G賞の「ステーショナリーコレクション」、H賞の「ラバーコレクション」など、作品の世界観を楽しめるアイテムがそろう。
さらに、最後の1個を引くと手に入るラストワン賞には、やさしく微笑む表情が印象的な「木之本桜 フィギュア−さくらカード編− ラストワンver．」が用意されるほか、ラストワン賞と同アイテムが抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンも実施予定だ。
【写真】B賞は「封印の杖メイクブラシ」！ 日常使いもできる景品一覧
■表情違いのラストワン賞も
今回登場するのは、「さくらカード編」のオープニング衣装をまとったさくらのフィギュアをはじめ、日常使いしやすいアイテムがそろう、全8等級＋ラストワン賞から成るハズレなしのくじ。
続くB賞は封印の杖をモチーフにした「封印の杖メイクブラシ」、C賞は取っ手が“FLIGHT”モチーフになった「マグカップ」のラインナップ。
そのほか、カードデザインをあしらったD賞の「コンパクトミラー」やE賞の「食器コレクション」、描き起こしイラストを使用したF賞の「デフォルメアクリルスタンド」、G賞の「ステーショナリーコレクション」、H賞の「ラバーコレクション」など、作品の世界観を楽しめるアイテムがそろう。
さらに、最後の1個を引くと手に入るラストワン賞には、やさしく微笑む表情が印象的な「木之本桜 フィギュア−さくらカード編− ラストワンver．」が用意されるほか、ラストワン賞と同アイテムが抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンも実施予定だ。