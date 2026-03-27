◆スターゼンカップ 第５６回日本少年野球春季全国大会（２７日・大田スタジアムほか）

「スターゼンカップ 第５６回日本少年野球春季全国大会」（報知新聞社など主催）は２７日、中学生の部１、２回戦、小学生の部と新設された中学生女子の部のそれぞれグループ予選が行われた。

中学生の部は初出場の豊中ボーイズ（大阪北支部）が２回戦で全国大会３度制覇の強豪・京葉ボーイズ（千葉県支部）を４―３で下す快進撃。また、連覇を目指した愛知尾州ボーイズ（愛知県西支部）は１回戦で狭山西武ボーイズ（埼玉県西支部）に１―８（５回コールド）で敗れた。

小学生の部は深谷ボーイズ（東日本ブロック）、大阪柴島ボーイズ（関西ブロック）、東広島ボーイズ（中四国ブロック）、勝呂ボーイズ（東日本ブロック）の４チームが決勝トーナメントに進出。

中学生女子の部は九州女子選抜（九州ブロック）、東日本女子選抜（東日本ブロック）、中日本女子選抜（中日本ブロック）、関西女子選抜（関西ブロック）の４チームが、初代女王の座をかけたトーナメントに進んだ。

２８日、中学生の部はベスト８入りをかけた３回戦８試合、中学生女子の部は準決勝２試合が行われ、小学生の部は休養日になっている。