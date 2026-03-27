2児の母・青木裕子、朝5時に作った息子へのお弁当公開「ボリューム満点」「海苔アートが可愛い」の声
【モデルプレス＝2026/03/27】フリーアナウンサーの青木裕子が3月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのお弁当を公開した。
【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「海苔アートが可愛い」朝5時に作った息子への弁当
青木は「長男はサッカー合宿 次男はスキー合宿へ」「朝5時だけど海苔が切りたくなるのよねー なお弁当」と記し、手作りしたお弁当の写真を投稿。ご飯の上一面に海苔が敷かれ、丸く切り抜かれた部分にサッカーボールをイメージした五角形の海苔が貼られている。その横には、半分に開いたスナップエンドウや卵焼きなどが添えられており、彩り豊かな仕上がりに。また弁当箱とは別に、こんがりと揚がった唐揚げとブロッコリー、ミニトマトを詰めた容器も置かれている。
この投稿に、ファンからは「クオリティすごい」「ボリューム満点」「彩りも綺麗」「海苔アートが可愛い」「丁寧な盛り付け」などの声が上がっている。
青木は、お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「海苔アートが可愛い」朝5時に作った息子への弁当
◆青木裕子、朝5時に作ったお弁当披露
青木は「長男はサッカー合宿 次男はスキー合宿へ」「朝5時だけど海苔が切りたくなるのよねー なお弁当」と記し、手作りしたお弁当の写真を投稿。ご飯の上一面に海苔が敷かれ、丸く切り抜かれた部分にサッカーボールをイメージした五角形の海苔が貼られている。その横には、半分に開いたスナップエンドウや卵焼きなどが添えられており、彩り豊かな仕上がりに。また弁当箱とは別に、こんがりと揚がった唐揚げとブロッコリー、ミニトマトを詰めた容器も置かれている。
◆青木裕子の投稿に「ボリューム満点」の声
この投稿に、ファンからは「クオリティすごい」「ボリューム満点」「彩りも綺麗」「海苔アートが可愛い」「丁寧な盛り付け」などの声が上がっている。
青木は、お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）
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