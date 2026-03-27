1児の母・長谷川理恵、ワンパン時短メニュー公開「息子さんも作れるなんてすごい」「お店のクオリティ」の声
【モデルプレス＝2026/03/27】モデルの長谷川理恵が3月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。フライパンひとつで作る時短メニューを公開した。
【写真】52歳ママモデル「お店のクオリティ」息子も作れるワンパン時短メニュー
長谷川は「今夜は時短レシピ」「腹ペコボンちゃんにスピード勝負でワンパン！」と記し、息子のために急いで手作りした料理の写真を投稿。濃厚なクリームがよく絡んだペンネとハムの上にハーブを散らした「ハムのトマトクリームパスタ」を披露し、「ボンも作り方マスターしてるくらい我家の定番メニュー」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「お店のクオリティ」「ボリュームもあって子どもも喜びそう」「美味しいの確定」「息子さんも作れるなんてすごい」などの声が上がっている。
長谷川は、2012年6月に起業家の楠本修二郎氏と結婚。同年10月に長男を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】52歳ママモデル「お店のクオリティ」息子も作れるワンパン時短メニュー
◆長谷川理恵、ワンパン時短メニュー披露
長谷川は「今夜は時短レシピ」「腹ペコボンちゃんにスピード勝負でワンパン！」と記し、息子のために急いで手作りした料理の写真を投稿。濃厚なクリームがよく絡んだペンネとハムの上にハーブを散らした「ハムのトマトクリームパスタ」を披露し、「ボンも作り方マスターしてるくらい我家の定番メニュー」とつづっている。
◆長谷川理恵の投稿に「美味しいの確定」の声
この投稿に、ファンからは「お店のクオリティ」「ボリュームもあって子どもも喜びそう」「美味しいの確定」「息子さんも作れるなんてすごい」などの声が上がっている。
長谷川は、2012年6月に起業家の楠本修二郎氏と結婚。同年10月に長男を出産した。（modelpress編集部）
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