本日のNYオプション期限・主要行使価格と規模
本日のNYオプション期限・主要行使価格と規模
3/27（金）
EUR/USD
1.1390（5.31億ユーロ）
1.1550（7.31億ユーロ）
1.1575（8.94億ユーロ）
1.1600（15.0億ユーロ）
1.1650（5.00億ユーロ）
1.1665（7.11億ユーロ）
USD/JPY
159.00（5.85億ドル）
160.00（6.37億ドル）
161.40（9.03億ドル）
GBP/USD
1.3300（5.74億ポンド）
1.3400（5.40億ポンド）
1.3450（7.55億ポンド）
ユーロドルは1.1600に大規模設定、1.1550と1.1575に中規模の設定
ドル円は160.00と159.00に中規模の設定
ポンドドルは1.3300にピンポイント
3/27（金）
EUR/USD
1.1390（5.31億ユーロ）
1.1550（7.31億ユーロ）
1.1575（8.94億ユーロ）
1.1600（15.0億ユーロ）
1.1650（5.00億ユーロ）
1.1665（7.11億ユーロ）
USD/JPY
159.00（5.85億ドル）
160.00（6.37億ドル）
161.40（9.03億ドル）
GBP/USD
1.3300（5.74億ポンド）
1.3400（5.40億ポンド）
1.3450（7.55億ポンド）
ユーロドルは1.1600に大規模設定、1.1550と1.1575に中規模の設定
ドル円は160.00と159.00に中規模の設定
ポンドドルは1.3300にピンポイント