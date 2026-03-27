本日のNYオプション期限・主要行使価格と規模



3/27（金）



EUR/USD

1.1390（5.31億ユーロ）

1.1550（7.31億ユーロ）

1.1575（8.94億ユーロ）

1.1600（15.0億ユーロ）

1.1650（5.00億ユーロ）

1.1665（7.11億ユーロ）



USD/JPY

159.00（5.85億ドル）

160.00（6.37億ドル）

161.40（9.03億ドル）



GBP/USD

1.3300（5.74億ポンド）

1.3400（5.40億ポンド）

1.3450（7.55億ポンド）



ユーロドルは1.1600に大規模設定、1.1550と1.1575に中規模の設定

ドル円は160.00と159.00に中規模の設定

ポンドドルは1.3300にピンポイント

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