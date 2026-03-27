水不足の解消に向け、大きな動きがありました。渇水の続く東三河の豊川用水に、静岡県の佐久間ダムと西三河の矢作川から緊急導水が行われることが決まりました。

【写真を見る】豊川用水に“異例の対応” 静岡・佐久間ダムと矢作川から“緊急導水”決定も… 静岡県副知事｢天竜川も厳しい状況｣ まもなく田んぼに水が必要な時期に…

きょう午後2時、静岡県庁を訪れた愛知県の江口幸雄副知事。

（愛知県 江口幸雄副知事）

「豊川用水の水源が極めて厳しい状況にありますので、さまざまな意見交換をしたい」

しかし、意見交換というより、お願いに来た立場です。それに対し…





静岡･佐久間ダムと矢作川から“緊急導水”決定

（静岡県 平木省副知事）「静岡県の天竜川の現況も厳しいものもある」焦点は、浜松市の佐久間ダムから豊川用水へ緊急導水するかどうかの話し合いです。

豊川用水を巡っては、水がめの宇連ダムが貯水率0％の状態が続いていて、きょう水道30％、農業・工業用水で50％に節水が強化されました。



佐久間ダムは元々、建設時に豊川用水への導水路が作られていて、過去の水不足でも緊急導水を行ってきましたが、大原則は5月～9月までの限られた期間のみ。3月末のこの時期には、水を供給したことがありません。

国も含めた3者会談の後、地元の水利調整協議会が開かれた結果…



（中部地方整備局 髙畑栄治河川部長）

「天竜川の協議会からの確認事項をふまえた緊急導水の決定」



豊川用水への緊急導水が決定されました。

豊川用水の渇水対策では、きょう、西隣の矢作川水系からも災害支援用に作られた連絡管「幸田蒲郡線」を使い、緊急導水を行うことが決まりました。



（髙畑河川部長）

「幸田蒲郡線の緊急使用は、矢作川の水利調整協議会の回答ふまえた決定」



市民生活や農業、製造業などに深刻な影響が広がる中、他水系からの水の供給で渇水を乗り切る望みが出てきた形です。

「近年の中でも非常に厳しい状況」

（大石邦彦アンカーマン 3月25日）

「愛知県新城市の宇連ダムに来ています。本当に水がなくなりましたね。ブイが地面に着いています」



東三河の水がめ、宇連ダムは「貯水率0%」。ほぼ空っぽで、豊川用水の流域73万人への水の供給は、限界に近づいています。



（中部地方整備局 髙畑栄治河川部長 3月25日）

Q.ここまでの状況は初めて？

「私もこちらに来てから初めて。近年の中でも非常に厳しい状況」

おととい、国交省中部地方整備局の関係者とここを訪れたのは、渇水対策の「最後の手段」について聞くためです。



（髙畑河川部長）

Q.最終的な秘策、どんなことを考えている？

「豊川流域には天竜川から導水をする管があって、天竜川にある佐久間ダムから導水管が繋がっている。今はその導水管を使う時期ではなく、使用していない状況。天竜川の状況を見ながら、その導水管を活用できないか考えている」



頼みの綱は、隣の静岡県浜松市にある佐久間ダム。天竜川に作られた発電用の巨大ダムで、水源は長野県の諏訪湖。アルプスの雪解け水なども集め、貯水量は宇連ダムの7倍もあります。

佐久間ダムでも…平年に比べ貯水量約6割

（大石）

「愛知県から静岡県浜松市の佐久間ダムに来ました。思った以上に水があるので驚きました」



（髙畑河川部長）

「宇連ダム・大島ダムに比べれば水があるように見えるが、平年に比べると6割くらいの貯水量」



佐久間ダムも例年に比べ水は減っていて、上水道で10％、農業・工業用水で20%の取水制限が始まっています。

（髙畑河川部長）

Q.ここの水をもらうのは、かなりセンシティブな話？

「元々ここの水の使い方にはルールがあって、天竜川の下流で水を使っている方に迷惑がかからないようにというのが大前提」



佐久間ダムが作られたのは70年前の1956年。実は当初から国の方針で、水に乏しい豊川用水のために長さ14キロの導水路が作られ、過去にも水の供給が行われてきました。



（愛知県 鈴木礼治知事 1994年当時）

「天竜の水でご支援いただきたいと、お願いにあがりました」

「佐久間ダム～宇連ダム」どこから導水？

（髙畑河川部長）

Q.どこから導水する？

「ダムの中腹に建屋が見えるが、ダムから水を取って導水管が山の中へ抜けていく構造」

14キロ先の導水路の出口を特別に見せてもらうと…



（髙畑河川部長）

「左手に見えるのが佐久間導水の出口」



（大石）

「本当だ！『豊川用水佐久間導水路4号トンネル』と書いてある」

（髙畑河川部長）

「今は（導水）期間外なので、水は流れていない状態」



宇連ダムへつながる川は完全に干上がっていました。緊急導水が行われれば、佐久間ダムからの水が導水路から出てきます。

緊急導水決定も不安続く…

しかし、問題は今の時期。本来「佐久間導水」は、流域の水の需要が増える5月6日～9月20日の間に限られ、今の時期は出来ないことになっています。それでも、田植えを前にした今の時期の渇水は稲作にとって致命的で、佐久間ダムの水に頼るしかないのも現実です。

（髙畑河川部長）

「4月に入ると、田んぼに水を使う時期が来る。稲作で使う量は、いま水路に流してる量よりだいぶ多い量を使うことになるので、うまく回せるのかというところが皆さん不安に思われているところ。天竜川の状況を見ながら、可能な範囲で協力のお願いもしていく必要がある」



そしてきょう、佐久間ダムからの緊急導水は決定されました。これで一息つくことはできるのか？



そもそも、水の供給に不安のある豊川用水。慢性的な水不足の恐れがなくなった訳ではありません。