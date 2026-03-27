物価高が家計を直撃する中、飲食店では、少しでも安く・少しでもお得にという新たな取り組みが広がっています。キーワードは「脱キャッシュレス」。あえて現金払いで、お得戦略です。

都内にある、こちらのスーパー。500ミリリットルのお茶が…48円、食用油は257円と驚きの安さです。

さらに…

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「こちらのコーナーでは、すべての商品が税別68円で売られています」

親子丼や中華丼のレトルトに…スマホケースや、ノートなどの文房具まで全て税抜き68円。

「めちゃくちゃ安いなと思って、すごい良いところ知りました」

物価高なのに、この安さ。その理由は…

ABS卸売センター 唐鎌孝行 社長

「マヨネーズとかも4月から上がるって聞いてるんで、できるだけ安く交渉してね、ちょっと多めに取らしていただいて」

値上がりする前の段階で大量仕入れ。

4月に値上げ予定の日清食品の「カップヌードル」はなんと108円で販売。さらに、味の素のマヨネーズも311円で売られています。

「すごく助かります。食費とかも無理に節約しなくても勝手に安くつくという感じなんで、ありがたいです」

少しでもお得にと、新たな取り組みをするお店は他にも。

群馬県高崎市にある、ハンバーグとステーキの専門店。店の自慢は、ナイフを入れると…肉汁がじゅわっとあふれ出るチーズハンバーグです。

そして、この濃厚なハンバーグと一緒に食べたくなるのが…このライス。なんと、何杯食べてもおかわりが無料なんです。

「すごいですよね、この時期にね」

お客さんもびっくりのおかわり無料。この物価高の中で、どのようにして実現しているのでしょうか？その秘訣は…お会計の方法にありました。

実はこのお店、支払い方法はクレジットカードと現金のみ。かつては電子マネーやQRコードでの支払いを受け付けていましたが、去年廃止したのです。

すると…

GGC高崎本店 石村力 店長

「QR決済とか、その手数料を辞めたことで、（5店舗で）年間600万円の利益がお店に出た」

その分、一度は廃止したライスのおかわり無料が復活できるようになったということです。

「お腹いっぱい食べて帰りたいので、おかわり無料を選びますね」

「QR決済、あって欲しかった。でも米がおかわりであれば全然良いかな」

GGC高崎本店 石村力 店長

「ライスが復活したことで、だいぶ客足が戻ってきているかな」

物価高への対抗策。帝国データバンクによると、来月の食品、飲料の値上げは2500品目以上が予定されています。