昨年、クマによる人身被害が相次いだことを受け、政府は各省庁が２０３０年度までに取り組む被害防止策をまとめたロードマップ（工程表）を初めて策定し、２７日公表した。

地域別の捕獲目標数などを示し、人里周辺の個体数を削減。人とクマのすみ分けを図る。

工程表で、東北、関東、中部のツキノワグマは「増えすぎた」と評価。推定個体数から年間２０％程度を当面の間捕獲する。繁殖で増える「自然増加率」（年１４・５％）を上回る目標を設定することで、３０年度の個体数は現在と比べて、東北６県が６２％に、関東７都県が６７％に、中部９県が６３％に、それぞれ減る見込み。

ヒグマが生息する北海道は独自の管理計画に従い、３４年に現在の７１％に減らす。人身被害の少なかった近畿・中国では、自然増加率程度の捕獲で現状を維持する。環境省は２６年度から、より厳密な個体数の推定を全国的に行う予定で、捕獲目標数は随時見直す。

このほか、人材や資機材も増強する。捕獲作業などに従事する自治体職員を現在の３倍の２５００人に、捕獲用の箱わなは２倍の１万基に、クマ撃退スプレーは３倍の２万本に、それぞれ増やす目標を掲げた。