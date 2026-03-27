道枝駿佑×生見愛瑠初共演映画『君が最後に遺した歌』「涙なしには聴けない」と話題沸騰の劇中歌「はるのうた」を使用した特別映像公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

道枝駿佑と生見愛瑠が初共演した映画『君が最後に遺した歌』より、劇中曲「はるのうた」を使用した特別映像が公開された。

■春人と綾音の“10年の愛の軌跡”が凝縮

「はるのうた」は、かつて春人（道枝）と綾音（生見）が出会ったとき、春人の詩に綾音がハミングで音を重ねた、ふたりの“はじまりの歌”。

春人の綾音への思いをストレートに「今すぐ会いたい どこ どこにいるの 僕は ここにいるよ 君に届くかな」という歌詞で表現し、遺された春人と春歌の未来を希望に照らす、家族の愛を謳った優しいバラードだ。

今回公開された映像には、ふたりの出会いから、部室でともに歌作りをした瑞々しい日々、思い出の路上ライブ、切ない別れと再会などふりが歩んだ“10年の愛の軌跡”が凝縮。

映画を観た観客からは、この曲を聴くために映画館に向かうと支持を得ている楽曲で、その感動が再び蘇る、涙なしには観られない映像となっている。

■映画情報

『君が最後に遺した歌』

公開中

原作：一条岬『君が最後に遺した歌』（メディアワークス文庫／KADOKAWA刊）

監督：三木孝浩

脚本：吉田智子

出演：道枝駿佑 生見愛瑠

井上想良 田辺桃子 竹原ピストル 岡田浩暉 五頭岳夫 野間口徹

新羅慎二 宮崎美子 萩原聖人

配給：東宝

(C)2026「君が最後に遺した歌」製作委員会

■【画像】特別映像の場面写真

■関連リンク

映画『君が最後に遺した歌』作品サイト

https://kimiutamovie.toho.co.jp/