

本日の日経平均株価は、米ハイテク株安を受け半導体関連株を中心に売りが優勢となり、前日比230円安の5万3373円と続落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は15社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、イラン情勢へ警戒感強くWTI価格が94ドル台に上昇したことが買い手掛かりとなったＩＮＰＥＸ <1605> [東証Ｐ]、26年3月期最終利益予想及び配当予想を上方修正したあいちフィナンシャルグループ <7389> [東証Ｐ]、しずおかＦＧと経営統合で基本合意と発表した名古屋銀行 <8522> [東証Ｐ]など。そのほか、あさくま <7678> [東証Ｓ]、ニッコンホールディングス <9072> [東証Ｐ]の2社は4日連続で高値を更新した。



※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧

コード 銘柄名 市場 業種

<1605> ＩＮＰＥＸ 東Ｐ 鉱業

<2702> マクドナルド 東Ｓ 小売業

<3355> クリヤマＨＤ 東Ｓ 卸売業

<4503> アステラス 東Ｐ 医薬品

<4578> 大塚ＨＤ 東Ｐ 医薬品



<5844> 京都ＦＧ 東Ｐ 銀行業

<6459> 大和冷 東Ｐ 機械

<7389> あいちＦＧ 東Ｐ 銀行業

<7539> アイナボＨＤ 東Ｓ 卸売業

<7678> あさくま 東Ｓ 小売業



<8058> 三菱商 東Ｐ 卸売業

<8366> 滋賀銀 東Ｐ 銀行業

<8522> 名古屋銀 東Ｐ 銀行業

<9072> ニッコンＨＤ 東Ｐ 陸運業

<9279> ギフトＨＤ 東Ｐ 小売業



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