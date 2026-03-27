『MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2026』関西学院大学3年の田中 葵さんがグランプリ含む6冠に輝く 目指すはアナウンサー「ぜひ見守っていただけると嬉しいです」
大学生コンテストの頂点を決める『MR OF MR CAMPUS CONTEST 2026』、『MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2026』の表彰式が27日に都内で開催された。お笑いコンビ・NON STYLEの井上裕介、過去大会の受賞者であるモデルの山賀琴子がゲストとして出演した。
【全身写真】清楚で可愛らしい私服姿のグランプリ・田中 葵さん
『MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2026』グランプリには、関西学院大学3年の田中 葵(たなか・あおい)さん（21）が選ばれた。田中さんが「グランプリをいただくことができて本当に嬉しいです」とハキハキとした声であいさつすると、井上は「アナウンサー過ぎるって！」と思わずツッコむ。現在セント・フォース関西に所属している田中さん。将来の夢であるアナウンサーへ、また一歩進んだようだ。
続けて田中さんは「ここまで来れたのは、応援してくださった皆様のおかげです。少しでも皆様に恩返しができたのかなと思うと、嬉しい気持ちと感謝の気持ちで胸がいっぱいです」と感謝。そして「私自身、人生でこんなにも大きな期待を向けていただいたことは初めてでした。ここまで諦めずに頑張ってきてよかったと本当に思っています。これからもさらに成長していけるように頑張りますので、ぜひ見守っていただけると嬉しいです」と意気込んだ。
また『MR OF MR CAMPUS CONTEST 2026』グランプリには、青山学院大学2年の隈部飛鵬（くまべ・たかとも）さん（20）が選ばれた。隈部さんは審査の前「大学病院に通って、全身麻酔の手術を提案されるくらい、結構重大な体調不良だったんです」と、出場が危ぶまれる状態だったことを明かしつつ、「ここまで導いてくれたファンの方にはとても感謝しています」と感謝。
そして「僕は将来絶対に活躍して、SNSだったり映画だったり、そういう作品を通してみんなに笑顔を届けられるような俳優になりたいと考えているので、それまでどうか応援よろしくお願いします」と意気込みを語った。
『MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST』は、今回で23年目を迎える全国のミスキャンパスの中から日本一のミスキャンパスを決めるコンテスト。『MR OF MR CAMPUS CONTEST 2026』は、今回で12年目を迎える全国のミスターキャンパスの中から日本一のミスターキャンパスを決めるコンテストとなっている。
【全身写真】清楚で可愛らしい私服姿のグランプリ・田中 葵さん
『MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2026』グランプリには、関西学院大学3年の田中 葵(たなか・あおい)さん（21）が選ばれた。田中さんが「グランプリをいただくことができて本当に嬉しいです」とハキハキとした声であいさつすると、井上は「アナウンサー過ぎるって！」と思わずツッコむ。現在セント・フォース関西に所属している田中さん。将来の夢であるアナウンサーへ、また一歩進んだようだ。
また『MR OF MR CAMPUS CONTEST 2026』グランプリには、青山学院大学2年の隈部飛鵬（くまべ・たかとも）さん（20）が選ばれた。隈部さんは審査の前「大学病院に通って、全身麻酔の手術を提案されるくらい、結構重大な体調不良だったんです」と、出場が危ぶまれる状態だったことを明かしつつ、「ここまで導いてくれたファンの方にはとても感謝しています」と感謝。
そして「僕は将来絶対に活躍して、SNSだったり映画だったり、そういう作品を通してみんなに笑顔を届けられるような俳優になりたいと考えているので、それまでどうか応援よろしくお願いします」と意気込みを語った。
『MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST』は、今回で23年目を迎える全国のミスキャンパスの中から日本一のミスキャンパスを決めるコンテスト。『MR OF MR CAMPUS CONTEST 2026』は、今回で12年目を迎える全国のミスターキャンパスの中から日本一のミスターキャンパスを決めるコンテストとなっている。