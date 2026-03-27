なんとなく今っぽく見えない？40代・50代のコーデの印象を左右する「靴」の正解バランス
服は今の気分で選んでいるのに、どこか少し今っぽくないと感じる。その原因は「靴」にあることが少なくありません。大人世代の着こなしでは、足元の印象が全体のバランスを大きく左右します。服が今っぽくても、靴がズレるだけでコーデ全体が古見えすることがあるのです。
足元だけ軽すぎていないか
今のトレンドは、トップスやボトムスにゆとりのあるシルエットが主流。そのバランスに対して、靴だけが軽すぎると、全体がちぐはぐに見えてしまいます。
スニーカーは“薄さ”より“バランス”で選ぶ
スニーカーは取り入れやすいアイテムですが、選び方によって印象に差が出ます。
薄底で軽いタイプはすっきり見えますが、コーデによっては全体の重さに負けてしまうことも。一方で、ソールに適度な厚みがあるデザインは、自然と重心が整い、今っぽいバランスに仕上がりやすくなります。どちらが正解というよりも、「服とのバランスが取れているか」で選ぶことがポイントです。
全体の“重さ”のバランスを揃える
コーデの印象は、色や形だけでなく、“重さのバランス”で決まります。軽やかな服に対して靴が重すぎる、またはその逆。どちらも、なんとなく違和感のある印象につながります。
大人世代の着こなしでは、トップス・ボトムス・靴の“重さ”を揃えることが重要。靴だけを主張させるのではなく、全体の中で自然になじませることで、無理なく整った印象に仕上がります。
なんとなく今っぽく見えないときは、服ではなく「靴」が原因になっていることが少なくありません。新しい服を買い足す前に、まずは足元のバランスを見直すこと。それだけで、コーデ全体の印象は大きく変わります。＜text：ミミ 監修：YOMI（パーソナルスタイリスト）＞ ※本コンテンツ内の画像は生成AIで作成しています
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