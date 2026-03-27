3月27日までに、女優の瀬戸朝香が自身のInstagramを更新。曲に合わせて踊るダンス動画をアップしたが、長男の顔の一部が公開され、話題となっている。

瀬戸は、《息子が突然入って来て笑われたぁ〜まぁ、、、気持ちは分かる 笑笑》と綴り、動画を撮影中に長男が画面に入り込んできたことを報告。踊っていることをからかわれたと、仲睦まじい親子の様子を綴った。

「添えられた動画では、自宅と思われる場所で、瀬戸さんが身振り手振りでダンスを披露。長い髪をまとめ、ラフなオフスタイルを公開しました。さらに、その右後ろには息子さんの姿がチラ見え。顔はりんごのスタンプで隠しているものの、口元や身体ははっきりと見えていたのです」（芸能プロ関係者）

動画の中の長男は、笑顔で踊る瀬戸の様子を横から眺め、大きく口を開けたり、口を手で押さえたりしながら笑う仕草を見せている。この何気ない挙動に、ファンは敏感に反応した。

《面影がパパそっくり》

《途中までパパさんかと思ってた》

《口の押さえ方が、イノッチすぎます！！！さすが親子！》

コメント欄には、長男の雰囲気が父親で元V6の井ノ原快彦にそっくりだとの声が多数寄せられていた。

瀬戸の長男は現在16歳。ファンが長男の姿に井ノ原を重ねるのも無理はないと前出の芸能プロ関係者はこう指摘する。

「井ノ原さんは、12歳でジャニーズ事務所に入所し、ジュニアとして活動を開始。息子さんと同じ16歳の頃は、既にアイドルとして活躍していました。当時から井ノ原さんは、大きく口を開けて笑う姿が印象的でした。その記憶が強く残るファンにとって、動画に映った息子さんは井ノ原さんそのものに見えたのでしょう」

親子ゆえにシンクロする面影。今回瀬戸が子供の姿を正面から公開するのはほぼ初めてだろうと、前出の芸能プロ関係者は指摘する。

「現在、長男と12歳の長女はイギリスに留学中で、2025年8月に瀬戸さんは、日本に帰国した子供たちと過ごした写真をInstagramにアップしていました。その時、子供たちは後ろ姿のみ写っていました。基本的に顔は公開しないスタンスを貫いていますから、今回は貴重な息子さんの素顔公開となりました」

ファンにとっては、イノッチ生き写しの姿を拝めてたまらない瞬間だったようだ。