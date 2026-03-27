タレントの長嶋一茂が２７日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜・午後６時５０分）に出演。大雪で別荘に閉じ込められた際の名物マネジャーとの“いさかい”を明かす一幕があった。

この日の番組冒頭のトークで大雪の中、渋滞にはまった車の中から撮影した１枚の写真を披露した一茂。

場所が神奈川・湯河原であることを明かすと「大雪が降った日があったじゃないですか？ 俺、土曜日の夜に用事があって、そのまま泊まって、日曜日の午前中に帰らなきゃいけなかったの」と話し出した一茂。

「もう、その頃、シンシンと降り出してたんだけど、有料の真鶴道路に行ったら、もう（雪で）真っ白なわけよ。真鶴道路の後、小田厚（小田原厚木道路）で帰るんだけど、乗ったら通行止めなのよ。でも、小田厚に乗っちゃったから箱根口（ＩＣ）で降りたの。しようがないから、箱根口でＵターンして、また真鶴道路で帰ろうと思ったら大渋滞しちゃって…」と続けると「俺は真鶴道路で行ったら、どれだけかかるか分からないから、山道に行ったのよ。真っ白な中、それがさっきの写真」と説明した。

その上で「結局、家を出て戻ってきたのが３時間半後くらい」とつぶやくと「その時にですね。３時間半かかって、ちょっと柿沼と一悶着ありまして」と、おなじみの女性マネジャーとのトラブルを口に。

共演の高嶋ちさ子らが「また！？」とあきれる中、「３時間半のうち、俺がほとんど運転してたんだけど、柿沼が『私がほとんど運転してました！』って譲らないのよ。今も楽屋で一悶着ありまして」と一茂が言うと、スタジオの隅にいた柿沼マネジャーが「半分以上、私が運転してました」と、きっぱり反論した。

しかし、一茂は怒りの表情で「俺じゃん！ ほとんど運転してたの」と再反論すると「で、日曜に帰る予定だったけど、帰れなくなっちゃったじゃん。でも、自分の今の別荘には着いたわけよ。夕食食べようと思って、タクシーを呼ぼうと思ったら、タクシーも来れませんって。つまり、雪で孤立なわけよ。柿沼に『何か食べるものある？』って言ったら、ちょうど前（の週の）土曜日に俺、大阪にいて、俺が知らないところで柿沼が点天の餃子を買ってたのよ。その餃子をとにかく今日焼こうって言ったら『油がないから焼けません』って。いや、いや、いや、焼き出したら中の肉汁がしみ出して油になるからって。『柿沼、焼こうよ。ちっちゃいんだから全部焼こう』って言ったら『まず１個焼きましょう』って。おーい！みたいな。孤立状態で俺、腹ぺこなんだよ。柿沼に全部焼こうって言ったら、『いや、これは私のものですから。私が１個食べてから必要だったら２個目を開けます』って、かたくななのよ」と主張する一茂に対して、柿沼マネジャーは「その１つって私は３箱買ったんです。その１つは１箱の意味です。（２人で）３箱全部食べて、私が食べたのは３分の１です」と猛反論していた。