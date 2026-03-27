◆パ・リーグ オリックス―楽天（２７日・京セラドーム大阪）

３年連続で開幕投手を任されたオリックス・宮城大弥投手が、１回２／３を８安打８失点（自責２）で降板した。１試合８失点は、２３年６月１１日のＤｅＮＡ戦（京セラドーム大阪）以来、自身２度目のワーストタイ。１回２／３でのＫＯも、同年４月２５日の日本ハム戦（エスコンフィールド）以来、自身２度目の最短タイとなった。「開幕戦というゲームを任せていただいたのに、このような投球になってしまって申し訳ないです」と肩を落とした。

ＷＢＣからチームへ合流し、２１日の阪神戦（京セラドーム大阪）で２回を３２球で無失点。球数制限のあったこの日は、初回から崩れた。１死から辰己に四球を与え、ボイトの二塁打で二、三塁。４番のマッカスカーにはオール直球勝負を選択したが、カウント１―２からの１４９キロを捉えられた。

２回も失策絡みでピンチをつくると、ボイト、マッカスカーの連続二塁打などでさらに６点を失った。２死一塁となったところで東松と交代。３回からは寺西が３番手のマウンドに上がった。