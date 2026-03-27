華乃が、2026年4月15日にリリースする1st EP『トキメキ詐欺 - EP』より、リード曲「トキメキ詐欺」のMVを公開した。

本楽曲は、作詞・作曲・編曲をボカロP・東京真中が手がけており、ボーカルディレクションをはしメロが担当している。

東京真中

はしメロ

またMVのイラストは、1st EP『トキメキ詐欺 - EP』のアートワークも手がけたnaka renyaが担当。どこか懐かしさを感じさせるデジタルな質感と、ポップでかわいらしい世界観が印象的な映像に仕上がっており、EPから連なる作品世界を視覚的にも楽しめる内容になっているとのことだ。映像は全体を通して愛らしい印象をまといながらも、物語が進むにつれて少しずつ違和感がにじみ出していく構成で、「トキメキ詐欺」という楽曲が持つ甘さと危うさをより鮮やかに映し出しているという。

4月15日にリリースされる1st EP『トキメキ詐欺 - EP』は、リード曲「トキメキ詐欺」を軸に、甘さとほろ苦さが交錯する恋心を多面的に描いた全5曲を収録した作品で、恋の始まりの高揚感、言葉にできない揺らぎ、愛情と執着のあわいなど、華乃が描く“恋の機微”をさまざまな角度から楽しめる一作になっているという。

さらに、リリースを記念したリリースイベントも開催中なので、ぜひチェックしていただきたい。

◾️『トキメキ詐欺 - EP』

2026年4月15日（水）リリース

CD購入：https://kanopii.lnk.to/tokimekisagi_EP ▼先行配信「トキメキ詐欺」

https://orcd.co/love-scam 初回仕様限定盤（CD）

XSCL-135 ￥2,640（税込）

＜収録曲＞

01.お気の毒様ね。

Lyrics,Music,Arrangement:ふるーり



02.トキメキ詐欺

Lyrics,Music,Arrangement: 東京真中



03.Day&Night

Lyrics,Music,Arrangement:RuLu



04.執着地点

Lyrics,Music:OHTORA

Music,Arrangement:maeshima soshi



05.きゅん接近あらーと

Lyrics,Music,Arrangement:イチョウ ▼購入者特典

TOWER RECORDS全店（オンライン含む）⇒チェキ（トキメキ詐欺 - EP ver.）

HMV全店（HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く）⇒チェキ（アーティストビジュアル ver.）

Amazon.co.jp(ECサイト)⇒メガジャケ

楽天ブックス(ECサイト)⇒オリジナルポストカード

セブンネットショッピング(ECサイト)⇒オリジナルアクリルスタンド

※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。

※特典絵柄は追って解禁いたします。

※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。

※Amazon.co.jp、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。

ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。 ▼リリースイベント情報

イベント内容：ミニライブ＆サイン会

3月29日（日）東京：タワーレコード錦糸町パルコ店 店内イベントスペース / 13：00〜

4月11日（土）神奈川：タワーレコード横浜ビブレ店 店内イベントスペース / 13：00〜

4月19日（日）東京：タワーレコード渋谷店 B1F CUTUP STUDIO / 19：00〜

※各会場の詳細はHPをご覧ください。

※会場への直接のお問い合わせはご遠慮ください。