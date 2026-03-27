今回の新作もドンピシャ♡【大人のしまむら】40・50代が狙いたい！「高見えバッグ」

気分新たに、服も小物も新調したい春。大人の上品コーデにマッチする「高見えバッグ」を探すなら【しまむら】の大人向けブランド【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リン アンド レッド）】の新作が狙い目。手に取りやすい価格ながらもおしゃれなバッグを、ぜひ春コーデの相棒にして。

持ち手の長さを調整できる優秀ショルダー

【しまむら】「ショルダーバッグ」\2,420（税込）

上品なツヤ感のあるバッグは、大人コーデにぴったり。持ち手の部分がドロスト仕様になっており、絞ると長さを調整できます。持ち手を短くするとクシュっとギャザーが寄って、コーデのアクセントに。前後にはファスナーポケットがあり、小物の整理に便利です。公式Instagramでは「軽くてたくさん入る便利なバッグ」と紹介されています。

表情のある素材が華やかなトート

【しまむら】「トートバッグ」\2,420（税込）

表情のある生地感が高見えし、コーデに華やぎを与えてくれるバッグ。約31cm × 50cm × 23cmという大きめサイズで、荷物が多い日にも活躍する予感。長さの違う2種類の持ち手が付いているのもポイント。ブラック・ベージュというシックな色展開です。

※すべての商品情報・画像はSEASON REASON by Lin.&Red出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M