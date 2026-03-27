MON7Aが、3月13日に専門学校名古屋ビジュアルアーツ・アカデミーの卒業式にサプライズ訪問し、2ndシングル「僕のかわい子ちゃん」を披露した。

この企画は、高校卒業を迎えるMON7Aが同世代の卒業式に自らサプライズでお祝いに駆けつけるという、彼らしい自由でユニークな内容で2月に一般募集し実現したもの。当日のサプライズ登場からスピーチ、フルサイズで歌唱する姿を収めたドキュメンタリー映像が公開された。

なおMON7Aは、4月４日から初の全国ライブハウスツアー＜MON7A LIVE HOUSE TOUR 2026″B→DASH!!”＞を開催する。

◾️＜MON7A LIVE HOUSE TOUR 2026＞ 2026年

4月4日（土）仙台darwin

4月10日（金）梅田CLUB QUATTRO

4月11日（土）名古屋CLUB QUATTRO

4月20日（月）〜21（火）渋谷CLUB QUATTRO

4月25日（土）福岡BEAT STATION ▼ツアーチケット 詳細

https://lnk.to/MON7A_2026tour