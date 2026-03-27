MON7A、専門学校卒業式にサプライズ訪問で「僕のかわい子ちゃん」披露。卒業記念企画「俺も一緒に卒業させて〜！」ドキュメンタリー映像公開も
MON7Aが、3月13日に専門学校名古屋ビジュアルアーツ・アカデミーの卒業式にサプライズ訪問し、2ndシングル「僕のかわい子ちゃん」を披露した。
この企画は、高校卒業を迎えるMON7Aが同世代の卒業式に自らサプライズでお祝いに駆けつけるという、彼らしい自由でユニークな内容で2月に一般募集し実現したもの。当日のサプライズ登場からスピーチ、フルサイズで歌唱する姿を収めたドキュメンタリー映像が公開された。
なおMON7Aは、4月４日から初の全国ライブハウスツアー＜MON7A LIVE HOUSE TOUR 2026″B→DASH!!”＞を開催する。
◾️メジャー2ndシングル「僕のかわい子ちゃん」
2026年3月7日（土）リリース
配信：https://lnk.to/MON7A_bnk
歌詞：https://www.uta-net.com/song/388786/
◾️＜MON7A LIVE HOUSE TOUR 2026＞
2026年
4月4日（土）仙台darwin
4月10日（金）梅田CLUB QUATTRO
4月11日（土）名古屋CLUB QUATTRO
4月20日（月）〜21（火）渋谷CLUB QUATTRO
4月25日（土）福岡BEAT STATION
▼ツアーチケット 詳細
https://lnk.to/MON7A_2026tour
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