人気コスプレイヤー・ミンミコが23日、ワニブックスからデジタル限定写真集「ミンミコ、襲来」、「かいしんの一撃」2作品を同時リリースした。



【写真】彼シャツ＆たわわな果実 視線がつかまっちゃう衝撃の連続

妖艶な顔立ちと圧倒的なプロポーションで人気のコスプレイヤー、ミンミコ。今回発売される2作品はそれぞれ、彼女のセクシーな部分、可愛らしい部分、クレバーな部分が凝縮された作品に仕上がっている。



「ミンミコ、襲来」では表紙にキュートなバニー姿、ほかにも日本家屋で浴衣＆ランジェリーの妖艶な姿などを披露。「かいしんの一撃」では表紙にたわわな果実がのぞく彼シャツ姿、ほかにもボディのラインがしっかり分かるゴージャスな金色の衣装を身にまとうなど匂い立つような魅力を醸し出している。



発売日には自身のXで「ラーメン湯切りバニーも見れちゃう 素敵なデジタル写真集が ‼ 本日発売開始 全員見て」と呼びかけていた。



ミンミコは大阪府出身。B85、W55、H85を誇り、コスプレイヤーとして活動している。好きなものは「ドラゴンクエスト」、「新世紀エヴァンゲリオン」。



（よろず～ニュース編集部）