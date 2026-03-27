新日本プロレスのプロレスラー、永田裕志（５７）が２０日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。２０２０年に引退した元プロレスラーの中西学さん（５９）がゲスト出演し、現役時代から４０キロ激やせした姿を公開した。

同門にあたる永田は、昨秋にもチャンネルに登場した中西さんを半年ぶりに訪ねた。全盛時は筋骨隆々で「野人」と称された中西さんだが、ずいぶんゲッソリした様子。永田は対面して早々、用意していた体重計に中西を乗せると、服を着た状態で１００・１キロを示した。

昨年１０月配信の動画では、中西さん自身が「９５キロ」と話していただけに「痩せてないじゃないですか」とツッコんだが、現役時は身長１８６センチで１３０〜４０キロだったというから、４０キロ近く落ちていることになる。首を痛めた影響で猫背になり、頭頂部も少し寂しくなり、トップレスラーだった記憶からは様変わりした雰囲気だ。

永田はインスタグラムにも中西さんとのツーショットを公開。コメント欄には「中西学さんですか？」と驚く声が上がった。

それでも、中西さんは永田と行きつけだったステーキハウスを訪ね、８００グラムのステーキと大盛ライスをペロリ。旺盛な食欲ぶりを見せた。

中西さんはレスリングでバルセロナ五輪に出場。新日では、アルゼンチンバックブリーカーなど巨体を生かした豪快な技を武器に、Ｇ１クライマックスやＩＷＧＰ王者に輝くなど華々しい活躍を見せた。２０２０年に引退した。