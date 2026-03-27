INI田島将吾、抜歯をさらりと告白「最近、親知らずを3本抜いた」 観客も驚き
11人組グローバルボーイズグループ・INI（池崎理人※崎＝たつさき、尾崎匠海、木村柾哉、後藤威尊、佐野雄大、許豊凡、高塚大夢※高＝はしごだか、田島将吾、西洸人、藤牧京介、松田迅）が27日、都内で行われたライブ映画作品『2025 INI LIVE[XQUARE-MASTERPIECE]-LIVE FILM』の公開記念舞台あいさつに登壇した。
【集合ショット】かっこいい！個性溢れるジャケット姿で登場したINI
イベント冒頭、田島は「最近親知らずを3本抜いた」とさらり告白。会場のMINI（ファンネーム）からは驚きの声が上がった。
本作は、昨年9月に愛知・バンテリンドーム ナゴヤで3日間開催された『2025 INI LIVE[XQUARE-MASTERPIECE]』のライブ映像を映画化した作品で、通常版のほか、SCREENX、4DX、ULTRA 4DXの各種ラージフォーマットでも同時公開される。
リーダー・木村柾哉は、収録されているライブについて「分岐点になるような、INIがまたぐんと成長できるようなライブになったらいいなと思っていたので、そんなライブができた」と自信たっぷり。後藤も「最高の演出で、最高のライブだったと言い切れる公演だった」とし、「ぜひ『INIのことを気になるけど、ライブ行ってみたいけど、行けていないんだよね』って方を連れてきて、盛り上がってほしいです。絶対に好きになってもらえると思うし、盛り上がってくれると思う」と呼びかけた。
【集合ショット】かっこいい！個性溢れるジャケット姿で登場したINI
イベント冒頭、田島は「最近親知らずを3本抜いた」とさらり告白。会場のMINI（ファンネーム）からは驚きの声が上がった。
リーダー・木村柾哉は、収録されているライブについて「分岐点になるような、INIがまたぐんと成長できるようなライブになったらいいなと思っていたので、そんなライブができた」と自信たっぷり。後藤も「最高の演出で、最高のライブだったと言い切れる公演だった」とし、「ぜひ『INIのことを気になるけど、ライブ行ってみたいけど、行けていないんだよね』って方を連れてきて、盛り上がってほしいです。絶対に好きになってもらえると思うし、盛り上がってくれると思う」と呼びかけた。