女優の永作博美（55）が、27日放送のTBS系「オオカミ少年特別版 スポッパ」（後7・00）に出演し、MCの「ダウンタウン」浜田雅功との共演歴について語った。

永作は4月7日スタートの同局系ドラマ「時すでにおスシ！？」（火曜後10・00）に主演。子育てを終えて、すし職人を目指すという役どころを演じる。番組には、共演者とともに出演し、スポーツパークを模したスタジオで体を動かした。

浜田との共演は、98年放送の同局系ドラマ「ひとりぼっちの君に」以来という。久々に共演に、永作は拍手しながら、浜田におじぎ。浜田も「そんなにたつんや？」と驚きを口にした。

浜田はコンビニの雇われ店長を、永作はバツ1の店員を、それぞれ演じた。番組では当時の映像を放送。浜田が漫才のように、容赦なく永作の腕をたたくシーンや、浜田が永作に告白する場面などが流された。

「いやあ、懐かしいです」と感慨にふける浜田。一方で永作は「ホントにツッコミが痛くて…」と28年来の思いをぶつけ、スタジオには笑いが起きていた。

同作では、意外な演技派俳優がデビューを迎えていた。浜田は「濱田岳が、これでデビューした」と説明。一同が驚いた。

濱田は、コンビニに来ては万引きをしでかす小学生だが、両親が蒸発したという不遇の役どころだった。番組では3人でスイカを食べるシーンが放送され、永作は「かわいい〜！めっちゃかわいかったんですよ」と振り返っていた。