イラン軍中央司令部は２６日、精鋭軍事組織「革命防衛隊」が、首都テヘラン圏域で１２歳以上の一般国民を対象に「祖国防衛戦士」の募集を開始したと明らかにした。

米イスラエルによる攻撃が続く中、補給・食料・医療の分野で前線の兵士を支援するボランティアを登録し、愛国心や戦意をかきたてるのが狙いだ。

イランはイスラム革命の翌年の１９８０年に隣国イラクによる侵攻を受けた際、志願兵が民兵組織「バシジ」に加わって８年間のイラン・イラク戦争に耐えた。戦時下での「戦士」募集は、当時の記憶を国民に想起させるもので、各地のモスク（イスラム教礼拝所）に配置されているバシジが受付窓口に指定された。

募集要項によると、任務は炊き出しや医療・看護のほか、イスラエルの諜報（ちょうほう）要員や協力者を取り締まる検問所の巡回、前線の兵士の支援など作戦に関係する業務も含まれている。

軍事情報に詳しいタスニム通信は２６日、米軍の地上侵攻に備え、１００万人以上の兵員が動員されたと報じた。バシジへの参加希望者も増えているとしており、国民総動員の様相を呈している。（国際部 吉形祐司）