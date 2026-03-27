「巨人−阪神」（２７日、東京ドーム）

球団の新人投手として６４年ぶりに開幕投手の大役を任された竹丸が６回を３安打５奪三振、１失点の好投。最速１５０キロの直球に武器のチェンジアップも冴え、昨年の覇者、阪神相手に堂々の投球を披露した。

動じるなく、ひょうひょうとアウトを重ねていった。先頭の近本を初球１４５キロの直球で中飛に打ち取って、プロの第一歩を踏み出した。２死から森下に左前打を許し４番の佐藤輝を迎えたが、１４９キロの直球で左飛に仕留めた。

四回には先頭の中野を四球で出し、森下に再び左前打され一、三塁とされたが、佐藤輝をチェンジアップで空振り三振斬り。続く大山の犠飛で１点を失ったが、これが唯一の失点だった。

オープン戦３試合で１２回を１失点。最長は５回だったが、この日はそれを上回る６回を投げ、勝利投手の権利を手にしたまま交代した。

ベンチに下がった竹丸はようやくポーカーフェースを崩した。阿部監督から左肩をもまれ、ねぎらいの言葉をかけられると、ホッとした表情を見せていた。

竹丸は球団を通じて「バッターと勝負することができたのは良かったが、４回の先頭打者への四球は反省点。次の登板に向けてしっかり準備したいと思います」とコメントした。