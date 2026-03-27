山形県内のクラフト作家による小さくてかわいい作品を集めた展示会がきょうから 山形市で始まりました。その名も「山形ちゃっこい」展です。

【写真を見る】すべてが手のひらにのるサイズ！ 「山形ちゃっこい」展 クラフト作家によるかわいい作品がズラリ！ 半年かけて作った大作も（山形市）

ペコリン工房 桑原菜津美さん「うわあ うまそうだね。と言ってくださるのでそこを楽しみにしている」

優雅に泳ぐ金魚に、肉そば、なっとうもち、どんどん焼き。

そのすべてが手のひらにのるサイズで作られています。山形市できょうから始まった「山形ちゃっこい」展。

県内の６人のクラフト作家がてがける、山形の方言で「小さい」を意味する「ちゃっこい」を作品がずらりと並んでいます。





ペコリン工房 桑原菜津美さん「『ちっちゃいね』『ちゃっっこいね』と言ってくださる方が多いので喜ぶ顔を見るのを楽しみに開催しています」

■今回のテーマは「春」！

これまで、「冬」「夏」と開催してきたこのちゃっこい展、今回のテーマは「春」。

手のひらサイズのリュックやランチバッグは、見ると思わず出かけたくなる気分になります。

■どこにお出かけするのかな？

一方、こちらはフェルトでできた森の仲間たち。いちご色やえだまめ色など春色のポシェットを下げて、どこにおでかけするのかな？

羊毛フェルト作家 つゆせ９５さん「顔の表情をすべてぷっくりにつくっている。とにかく癒してもらいたいのでずっと見ていられる作品を目指している」

かわいいだけではありません。この一本の鉛筆。芯の太さは３ミリほどです。

よく観察してみると…鉛筆の芯にはダンディな男性の顔が施されています。

この作品を作った佐藤惠二さんは巨大な壁画や看板などの仕事を手掛ける一方、鉛筆に彫刻を施す鉛筆彫刻家としての活動もおこなっています。

Ｉｍａｇｅ Ｂｏｘ佐藤惠二さん「ただ小さいだけじゃなくて、その中に困難な場所がないと面白みがない。あまり人ができないものをやれるのが魅力」

■半年かけ作った対策

それぞれ違った個性をもつ６人の作家。今回のために、みんなで半年をかけて作り上げた大作がこちら。

春の風物詩、山菜採りとひな祭りの団らんを描いた２つの作品です。

訪れた人「手が込んでいてきれい」

訪れた人「細かい仕事が丁寧にされていて素敵」

この「山形ちゃっこい展」は山形市のトヨタカローラ山形大野目店であさって日曜日まで開かれています。