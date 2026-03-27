東京ドーム騒然、巨人新外国人は「神助っ人ちゃう？」4番ダルベックが天敵、村上から豪快アーチの大仕事！「期待せずにはいられない!」
ダルベックが開幕戦から村上撃ちを果たした（C）産経新聞社
豪快にアベックアーチだ。
巨人は3月27日の阪神との開幕戦に1番打者のトレイ・キャベッジが豪快にアーチをかけた。
【動画】期待できるぞ！ダルベックの来日初アーチの様子
「1番・左翼」で先発したキャベッジは初回先頭の打席で、村上頌樹の144キロ内角直球を完璧に捉えて、右翼席に運んだ。
開幕直後に飛び出した豪快アーチ、チームを勢いづける本塁打に東京ドームも騒然となった。ダイヤモンドを1周する間に大歓声、阿部慎之助監督がオープン戦終盤に試した新オーダーがいきなり機能した。
さらに4回だ。一死から打席に入った4番のボビー・ダルベックは村上のスライダーを捉え、バックスクリーンまで豪快に運んだ。打球速度171キロ、飛距離126メートルの特大弾に再び東京ドームも騒然となった。
ダイヤモンドを1周するとベンチでは先頭打者アーチをかけたキャベッジと談笑するシーンも見られた。
阪神の開幕投手を務めた村上はまさに巨人打線の天敵、ここまでアーチをかけられなかったが、今季のチームの命運がかかる両助っ人がいきなり2発を放った。
この豪快なアベックアーチにはファンも騒然。ネット上でもダルベックに関して「神助っ人ちゃうか？」「竹丸の好投といい雰囲気がいいね」「期待せずにはいられない！」と希望を抱かせている。
昨季まで主砲を務めた岡本和真が海を渡った中、新たにチームに加わった右の長距離砲に今後も熱視線が向けられそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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