東京ドーム騒然、巨人新外国人は「神助っ人ちゃう？」4番ダルベックが天敵、村上から豪快アーチの大仕事！「期待せずにはいられない!」

ダルベックが開幕戦から村上撃ちを果たした（C）産経新聞社

豪快にアベックアーチだ。

巨人は3月27日の阪神との開幕戦に1番打者のトレイ・キャベッジが豪快にアーチをかけた。

【動画】期待できるぞ！ダルベックの来日初アーチの様子

「1番・左翼」で先発したキャベッジは初回先頭の打席で、村上頌樹の144キロ内角直球を完璧に捉えて、右翼席に運んだ。

開幕直後に飛び出した豪快アーチ、チームを勢いづける本塁打に東京ドームも騒然となった。ダイヤモンドを1周する間に大歓声、阿部慎之助監督がオープン戦終盤に試した新オーダーがいきなり機能した。

さらに4回だ。一死から打席に入った4番のボビー・ダルベックは村上のスライダーを捉え、バックスクリーンまで豪快に運んだ。打球速度171キロ、飛距離126メートルの特大弾に再び東京ドームも騒然となった。

ダイヤモンドを1周するとベンチでは先頭打者アーチをかけたキャベッジと談笑するシーンも見られた。